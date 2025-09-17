Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Ngay lập tức dồn lực đảm bảo đủ trường, lớp cho phường Bình Dương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
17/09/2025 17:37 GMT+7

Chiều 17.9, ông Trần Lưu Quang, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm việc với phường Bình Dương, TP.HCM về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và đề nghị đảm bảo đủ trường lớp cho học sinh ở phường Bình Dương.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, cho biết phường được thành lập từ 3 phường (Phú Mỹ, Hòa Phú, Phú Tân) thuộc thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) và phường Phú Chánh (thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ).

Diện tích tự nhiên của phường Bình Dương có 59,1 kmtrong đó khu liên hợp – công nghiệp - dịch vụ - đô thị chiếm 75% diện tích); dân số 107.576 người (trong đó 60% là người dân nhập cư).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Ngay lập tức dồn lực đảm bảo đủ trường, lớp cho phường Bình Dương- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm việc tại phường Bình Dương

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Địa bàn phường Bình Dương có 12 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường THCS, 1 trường THPT) và 20 trường ngoài công lập (3 trường quốc tế). Ngoài ra, còn có 46 cơ sở mầm non, nhóm trẻ tư thục với hơn 16.800 học sinh…

Phải làm cho phường Bình Dương sôi động trở lại

Bí thư Trần Lưu Quang gợi mở: "Khi tôi đến đây thấy khu vực này vắng, khá buồn, vậy thì chúng ta phải làm sao cho sôi động trở lại. Tôi đề nghị, lãnh đạo phường nói lên 3 điều: Tự hào điều gì nhất? Trăn trở điều gì nhất? Ước muốn điều gì nhất?", ông Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Ngay lập tức dồn lực đảm bảo đủ trường, lớp cho phường Bình Dương- Ảnh 2.

Phường Bình Dương được đầu tư hạ tầng hiện đại

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáp lại những điều mà Bí thư Trần Lưu Quang nêu, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư phường Bình Dương, cho hay phường Bình Dương tự hào vì là trung tâm của tỉnh Bình Dương cũ nên được đầu tư cơ sở hạ tầng bài bản, hiện đại.

Tuy nhiên, ông Đông cũng trăn trở vì phường hiện có 7 khu công nghiệp đang hoạt động và là nơi tập trung đông công nhân lao động vào địa bàn tạo nên áp lực lớn về an ninh trật tự, an sinh xã hội (nhà ở, y tế, giáo dục)…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Ngay lập tức dồn lực đảm bảo đủ trường, lớp cho phường Bình Dương- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư phường Bình Dương

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Trăn trở nhất là khi Trung tâm hành chính của Bình Dương cũ chuyển về trung tâm TP.HCM thì sự đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn phường giảm, dân số cũng giảm; một số đã mua nhà mua đất ở đây nhưng nay lại bán để về trung tâm TP.HCM sinh sống; điều này làm chúng tôi rất tâm tư", ông Đông nói.

Ông Nguyễn Văn Đông mong muốn được TP.HCM đầu tư xây dựng thêm 2 trường tiểu học và 1 trường THCS trên địa bàn để giải tỏa áp lực thiếu trường thiếu lớp.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Dương cũ), cũng chia sẻ việc thiếu trường, thiếu lớp ở khu vực Bình Dương cũ xảy ra thường xuyên do dân số cơ học tăng nhanh. Giáo viên thiếu, tuyển dụng hàng năm. Việc tuyển dụng năm 2025 chậm hơn so với các năm trước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Ngay lập tức dồn lực đảm bảo đủ trường, lớp cho phường Bình Dương- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu kết luận, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị các sở, ngành ghi nhận những kiến nghị của phường Bình Dương để tham mưu cho thành phố có những quyết sách đối với địa phương.

Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý, việc đầu tiên phải đảm bảo, giữ vững cho được tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt chú trọng công tác công đoàn đối với công nhân lao động và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Ngay lập tức dồn lực đảm bảo đủ trường, lớp cho phường Bình Dương- Ảnh 5.

Phường Bình Dương nơi tập trung 7 khu công nghiệp nhiều nhất cả nước

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về lĩnh vực giáo dục, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị: "Phải quan tâm đến hệ thống trường lớp còn yếu, còn thiếu. Tôi đề nghị ngay lập tức dồn lực cho việc hoàn thiện, đáp ứng trường lớp. Về giáo viên không nên máy móc, có thể thuê ở ngoài vào dạy nhạc, họa… cho học sinh".

Ngoài ra, Bí thư Trần Lưu Quang cũng lưu ý về các vấn đề phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương phường Bình Dương. Liên quan các kiến nghị về lĩnh vực an ninh trật tự, Bí thư Trần Lưu Quang đã đề nghị lãnh đạo Công an TP.HCM tham dự cuộc họp giải quyết ngay cho Công an phường Bình Dương.

