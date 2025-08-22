TP.HCM: Nguyên Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một làm Bí thư phường Bình Dương

Phường Bình Dương (TP.HCM) được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân (thuộc thành phố Thủ Dầu Một cũ) và phường Phú Chánh (thuộc thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ) có diện tích tự nhiên là 58,157 km², dân số 107.576 người. Đảng bộ phường Bình Dương có 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.563 đảng viên.

Đặc biệt, Bình Dương trở thành "siêu" phường ở TP.HCM sau sáp nhập khi trên địa bàn có 7 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, nhiều nhất cả nước về số lượng khu công nghiệp. Trong đó, Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và đô thị Bình Dương chiếm khoảng 75% diện tích toàn phường với 4.196,8 ha.

Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Xây dựng phường Bình Dương trở thành kiểu mẫu

Tại đây, Đại hội Đảng bộ phường Bình Dương đã đề ra nghị quyết đến năm 2030, phấn đấu số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đạt trên 50 doanh nghiệp/1.000 dân, đây là một chỉ tiêu hiếm có ở các xã, phường trong cả nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu tại đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường Bình Dương đến năm 2030 so với năm 2025 tăng trên 49 %/năm. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt trên 11,7%...

Đại hội Đảng bộ phường Bình Dương cũng công bố quyết định, chỉ định ông Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1972, quê quán Thủ Dầu Một, nguyên Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ; có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị) làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Sum, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Võ Chí Thành, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường, cùng 35 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phường Bình Dương.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo – Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, Đảng bộ phường Bình Dương cần nắm bắt cơ hội, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, xây dựng phường trở thành phường kiểu mẫu, đô thị thông minh, văn minh, nghĩa tình.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG





Trụ sở phường Bình Dương -Trụ sở Đảng ủy phường Bình Dương: số 814 đường Huỳnh Văn Lũy (trụ sở UBND phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một cũ), phường Bình Dương, TP.HCM. -Trụ sở UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương: số 357 đường Võ Nguyên Giáp, khu phố Hòa Phú 1, phường Bình Dương, TP.HCM (trụ sở UBND phường Hòa Phú cũ). -Trụ sở Công an phường Bình Dương: số 1 đường D.27, khu phố Hòa Phú 1, phường Bình Dương, TP.HCM (Công an phường Hòa Phú cũ).

