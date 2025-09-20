Vi phạm giao thông của học sinh Đồng Nai giảm 81,6%, CSGT đã làm gì?

Ngày 20.9, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ ở học sinh năm 2025 đang có những chuyển biến tích cực, giảm sâu so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, phối hợp giữa lực lượng công an, nhà trường và phụ huynh.

Tỷ lệ vi phạm của học sinh giảm 81,6%

Theo thống kê, toàn tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập - PV) có 811 cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học đến THPT (trong đó có 403 trường tiểu học, 294 trường THCS, 114 trường THPT), với gần 817.700 học sinh di chuyển mỗi ngày.

Học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện đến trường hiện rất phổ biến ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhiều cơ sở giáo dục nằm sát các tuyến QL1A, QL51, QL20, QL13, QL14 - vốn là các trục giao thông huyết mạch, lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ cao - đã tạo ra những khó khăn nhất định trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với lực lượng CSGT.

Theo thống kê từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, 8 tháng đầu năm 2025 (số liệu sau khi đã sáp nhập tỉnh - PV), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập 1.940 biên bản vi phạm đối với lứa tuổi học sinh, giảm 8.630 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng với 81,6%.

Một em học sinh Trường THPT Lộc Thái đội nón bảo hiểm không đạt chuẩn, đã được cán bộ CSGT tặng nón mới ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong đó, có 1.413 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy (giảm 5.017 trường hợp); 629 trường hợp giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển (giảm 3.339 trường hợp); 264 trường hợp không đội mũ bảo hiểm (giảm 997 trường hợp); 68 trường hợp vi phạm tốc độ (giảm 134 trường hợp)…

Chỉ tính riêng từ ngày 3.9 đến ngày 18.9, lực lượng CSGT đã lập biên bản 34 trường hợp, trong đó 21 trường hợp chưa đủ tuổi và 16 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Xây dựng môi trường giao thông an toàn cho thế hệ trẻ

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại khu vực cổng trường, nhất là giờ cao điểm, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đang duy trì và tiếp tục nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông trong trường học, thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, ký cam kết 3 bên giữa phụ huynh - học sinh - nhà trường...

Lực lượng CSGT trực tiếp vào nhà xe kiểm tra, nhắc nhở người trông giữ xe kiên quyết không cho các em học sinh lái xe máy phân khối lớn vào gửi xe ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngành giáo dục cũng được khuyến khích sử dụng camera giám sát tại cổng trường để kiểm soát việc sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của học sinh; xử lý hành vi vi phạm đối với học sinh, đồng thời phối hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện giao thông.

Lực lượng CSGT phối hợp các trường học tuyên truyền về luật Trật tự, an toàn giao thông cho các em học sinh vào các buổi chào cờ đầu tuần ẢNH: HOÀNG GIÁP

Những giải pháp này đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thay đổi từ nhận thức đến hành động của các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh.

Thầy Vi Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thái, cho biết: "Dịp chào cờ hằng tuần, nhà trường luôn nhắc nhở toàn thể các em học sinh thực hiện đúng luật Giao thông đường bộ. Những em điều khiển xe đến trường không đúng quy định, nhà trường sẽ lập biên bản, cùng phối hợp gia đình nhắc nhở các em".

Việc thường xuyên tuyên truyền trong các trường học đã góp phần thay đổi nhận thức, hành động không chỉ các em học sinh mà cả các bậc phụ huynh ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thượng tá Lê Đức Trình, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, đề nghị các em học sinh nghiêm túc chấp hành luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt không điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện; đi đúng phần đường, làn đường; không lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường và không sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe.

Một em học sinh tại Trường THCS Lộc Thái vui mừng khi nhận được quà từ lực lượng CSGT sau khi trả lời đúng câu hỏi về tình huống khi tham gia giao thông đúng luật và an toàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Các bậc phụ huynh cần kiên quyết không giao hoặc để xe mô tô, xe máy điện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đây là hàng rào an toàn, giúp các em hình thành ý thức và thói quen tốt khi tham gia giao thông. Chỉ khi gia đình, nhà trường và toàn xã hội cùng chung tay bảo vệ con em, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường giao thông an toàn cho thế hệ trẻ", thượng tá Lê Đức Trình kêu gọi.