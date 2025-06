Quảng Bình triển khai đồng bộ giải pháp an toàn giao thông từ đầu năm 2025

Ban ATGT tỉnh Quảng Bình tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn ẢNH: N.P

Quý 1/2025, tình hình trật tự an toàn giao thông tại Quảng Bình ghi nhận nhiều diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, toàn tỉnh đã xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 22 người; số người tử vong tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ các hành vi vi phạm phổ biến như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chạy ngược chiều với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm…

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo quyết liệt, giao Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông. Ông Hoàng Đăng Cương, Giám đốc Sở Xây dựng, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết: "Ban ATGT tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông; đồng thời đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Dù bộ máy tổ chức còn đang trong quá trình kiện toàn, Ban vẫn đảm bảo phối hợp liên ngành hiệu quả để giữ vững trật tự ATGT".

Lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự ẢNH: N.P

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới. Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: "Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 3.849 ca tuần tra, kiểm soát với hơn 14.800 lượt cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, xử phạt 3.187 trường hợp vi phạm, thu nộp gần 7,3 tỉ đồng, tước 697 giấy phép lái xe". Đặc biệt, hai tổ công tác đặc biệt đã được thành lập để tuần tra lưu động tại các điểm nóng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cấp xã, xử lý mạnh tay các hành vi gây mất ATGT và trật tự công cộng.

Đại tá Hoàng Khắc Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: "Ngoài các giải pháp thường xuyên, Công an tỉnh còn triển khai biện pháp ghi hình bí mật, lắp đặt camera tại các điểm vi phạm và sử dụng hình ảnh từ camera người dân để nâng cao hiệu quả giám sát, xử lý".

Ban ATGT cùng lực lượng CSGT về các trường học tuyên truyền về luật Giao thông đường bộ, đường sắt cho các em học sinh ẢNH: N.P

Trong quý 2/2025, công tác bảo đảm ATGT tiếp tục được siết chặt với các nhiệm vụ trọng tâm như: kiểm soát chất lượng thi công các dự án hạ tầng giao thông, xử lý xe quá tải, tăng cường an toàn tại nút giao, khu vực đô thị, điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đặc biệt, lực lượng chức năng cũng triển khai cao điểm bảo đảm ATGT dịp lễ 30.4, 1.5 và mùa du lịch, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn cho người dân và du khách.

Sự đồng bộ trong chỉ đạo và hành động từ cấp tỉnh đến cơ sở đang tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong cộng đồng. "Những biện pháp xử phạt nghiêm minh, đặc biệt với học sinh vi phạm, khiến phụ huynh như tôi yên tâm hơn khi con em ra đường", chị Lê Sông Lam (trú phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới) chia sẻ.