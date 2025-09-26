Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM triệt phá đường dây hàng giả là nước giặt, nước xả

Hoàng Huy
Hoàng Huy
26/09/2025 20:11 GMT+7

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất và buôn bán hàng giả các sản phẩm nước tẩy rửa, nước giặt, nước xả mang nhãn hiệu nổi tiếng như O.K, D.N, F.L.

Ngày 26.9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất và buôn bán hàng giả các sản phẩm nước tẩy rửa, nước giặt, nước xả mang nhãn hiệu nổi tiếng như O.K, D.N, F.L. Đồng thời khởi tố bị can Đoàn Văn Bằng cùng 5 người khác về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây hàng giả là nước giặt, nước xả- Ảnh 1.

Bị can Đoàn Văn Bằng bị khởi tố cùng 5 đồng phạm về sản xuất và buôn bán hàng giả là sản phẩm nước tẩy rửa, nước giặt, nước xả

ẢNH: HOÀNG HUY

Trước đó, ngày 12.9, trong quá trình phối hợp kiểm tra bãi xe của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tài Tùng Lâm (số 463 Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Trung Mỹ Tây phát hiện 50 thùng carton chứa nhiều chai nước tẩy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ngay lập tức, các biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai, mở rộng điều tra sang các địa phương liên quan.

Công an khám xét khẩn cấp tại các cơ sở sản xuất và kho bãi liên quan. Lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn tang vật gồm: 200 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả mang nhãn hiệu O.K, D.N, F.L. Hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu. Máy ép, dây chuyền sản xuất dùng để chiết rót dung dịch vào chai nhựa. 4 bồn chứa dung dịch để pha chế và nhiều sản phẩm nước tẩy đậm đặc.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây hàng giả là nước giặt, nước xả- Ảnh 2.

Các bị can từ trái sang: Nguyễn Ngọc Giàu, Nguyễn Văn Trắng, Đoàn Văn Bằng, Đặng Mộng Thùy Dung, Nguyễn Thị Trong, Võ Văn Giảng

ẢNH: HOÀNG HUY

Qua điều tra xác định, Đoàn Văn Bằng (43 tuổi, quê ở Ninh Bình) là kẻ cầm đầu đường dây này.

Từ tháng 3.2025 đến tháng 9.2025, Bằng đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng, sau đó thuê các bị can Nguyễn Thị Trong (37 tuổi), Võ Văn Giảng (38 tuổi), Nguyễn Văn Trắng (35 tuổi), Nguyễn Ngọc Giàu (37 tuổi) và một số người khác thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả.

Kết quả giám định thể hiện toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ không phải do công ty chính hãng sản xuất. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây hàng giả là nước giặt, nước xả- Ảnh 3.

Các bị can thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả

ẢNH: HOÀNG HUY

Ngày 19.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố Đoàn Văn Bằng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, 5 bị can đồng phạm khác cũng bị khởi tố với vai trò giúp sức.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe và đẩy lùi vấn nạn hàng giả, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

hàng giả NƯỚC RỬA CHÉN GIẢ sản xuất hàng giả nước giặt giả Công An TP.HCM TP.HCM
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
