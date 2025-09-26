Công an TP.HCM triệt xóa nhiều đường dây mại dâm liên quan người mẫu, hoa hậu

Thông tin trên được thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP.HCM, diễn ra ngày 26.9.

Thượng tá Sâm cho biết thực trạng nổi lên hiện nay là các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội để tuyển dụng, lôi kéo các cô gái trẻ thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, đối tượng người nước ngoài cùng người Việt Nam mở cơ sở ăn uống, nhà hàng, dịch vụ karaoke chuyên phục vụ cho người nước ngoài.

Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự tập trung xử lý nhiều vụ liên quan đến người Trung Quốc, Hàn Quốc, người từ các địa phương khác đến ăn uống xong rồi mua bán dâm.

Trong 5 năm qua, Công an TP.HCM triệt phá nhiều đường dây mại dâm có sự tham gia của các cô gái trẻ, MC, người mẫu, thậm chí là hoa hậu.

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đang nổi lên hành vi lôi kéo cô gái trẻ mua bán dâm qua mạng xã hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết bên cạnh việc xử lý hành vi môi giới mại dâm và chứa mại dâm, công an ghi nhận phát sinh thêm nhiều loại tội phạm khác như mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán ma túy, bóng cười, cưỡng đoạt tài sản.

"Các đối tượng đứng ra mở nhà hàng, quán karaoke tìm người móc nối cơ quan chức năng để lo lót, không bị xử lý, nhưng sau đó lại chiếm đoạt số tiền này. Đa phần các vụ việc lớn vừa qua, công an vừa xử lý về hành vi chứa chấp mại dâm, vừa xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thượng tá Sâm cho biết thêm.

Đại diện Công an TP.HCM đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục giới trẻ, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, xây dựng cộng đồng văn hóa, giữ gìn truyền thống tốt đẹp. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, điều tra, xử lý bởi thực tế thời gian qua, nơi nào làm mạnh thì tệ nạn mại dâm được kéo giảm.

Tập trung xử lý cơ sở mại dâm trá hình

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh đến vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền khi để phát sinh tệ nạn mại dâm kéo dài. Bởi lẽ, số liệu thống kê cho thấy nhiều cơ sở kinh doanh bị xử lý nhưng vẫn tái phạm.

"Đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý triệt để những cơ sở trá hình, tái phạm nhiều lần", bà Thúy yêu cầu.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị tập trung xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ biến tướng thành hoạt động mại dâm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị sớm kiện toàn lực lượng kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra các cơ sở nghi vấn có hoạt động mại dâm, xử lý nghiêm việc lợi dụng kinh doanh để tổ chức mại dâm.

Ngoài ra, bà Thúy mong muốn nhân rộng các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm, người có nguy cơ hoạt động mại dâm đang làm việc trong cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm…

Theo thống kê, toàn TP.HCM có hơn 10.600 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm với hơn 21.000 nhân viên làm việc, gồm hơn 6.500 cơ sở lưu trú, 1.563 nhà hàng karaoke và cơ sở massage, 53 vũ trường, bar, beer club…

UBND TP.HCM tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ năm 2021 đến nay, cơ quan chức năng TP.HCM xử lý hơn 4.900 cơ sở với tổng số tiền xử phạt hơn 67 tỉ đồng. Ngành công an phối hợp tổ chức 2.436 đợt truy quét mại dâm nơi công cộng, triệt phá 522 vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 2.256 người vi phạm. Trong đó, có 836 người mua dâm, 897 người bán dâm và 523 chủ chứa, môi giới mại dâm.

UBND TP.HCM đề xuất Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003 hoặc ban hành luật phòng chống mại dâm.

Lý do, pháp lệnh trên ban hành trên 20 năm, đến nay bộc lộ nhiều bất cập, chưa bao quát các hành vi mới như mại dâm đồng tính, chuyển giới, mại dâm trên không gian mạng, môi giới mại dâm qua mạng xã hội