CSGT phạt nguội bằng trí tuệ nhân tạo, tài xế 'hết đường' chối lỗi

Không đội nón bảo hiểm, vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều vốn là những lỗi vi phạm giao thông phổ biến, song trong nhiều trường hợp khi bị phạt nguội, không ít tài xế vẫn tìm cách phân bua, cho rằng hình ảnh chưa đủ rõ ràng để khẳng định hành vi vi phạm. Tuy nhiên, với hệ thống camera AI đang triển khai thí điểm, có thể tài xế sẽ không còn đường phân bua, chối cãi.

Các trường hợp vi phạm được chụp bởi camera AI khó có thể chối tội ẢNH: CỤC CSGT

Theo Cục CSGT, camera AI đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), từ 12 giờ ngày 25.9.2025 đến 12 giờ ngày 26.9.2025 đã tự động phát hiện 543 trường hợp người điều khiển mô tô không đội nón bảo hiểm. Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI cũng ghi nhận 43 trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi lái xe. Tại KM 12 cũng ghi nhận 3.217 trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh đều được trích xuất với độ phân giải cao, lưu trữ rõ từng chi tiết và đối chiếu với cơ sở dữ liệu đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Trước khi chuyển sang công an địa phương xử lý, hình ảnh đều được cán bộ Trung tâm chỉ huy - Cục CSGT kiểm duyệt nhằm đảm bảo tính chính xác.



Điểm đáng chú ý ở hệ thống camera AI này là độ sắc nét vượt trội. Nhờ cảm biến quang học độ phân giải cao, ống kính zoom và khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện ánh sáng, hình ảnh ghi lại luôn rõ ràng cả ban ngày lẫn ban đêm. Thậm chí, trong điều kiện ngược sáng hay mưa gió, camera vẫn nhận diện được biển số phương tiện. Chính điều này khiến việc "cãi chày cãi cối" khi nhận thông báo vi phạm trở nên khó khả thi.

Camera AI chụp được hình ảnh xe buýt chở xe máy bên trong ẢNH: CỤC CSGT

Anh Trần Hữu Đông, ngụ TP.HCM chia sẻ: "Tôi đã thấy hình ảnh camera AI chụp lại một chiếc xe buýt chở theo xe máy bên trong do Cục CSGT đăng tải. Hình ảnh rõ đến mức có thể đọc được biển số xe máy. Với độ sắc nét như vậy, nhiều tài xế vi phạm khó lòng phân bua".

Thực tế, tình trạng tài xế tìm cách chối lỗi khi bị phạt nguội không hiếm. Có người cho rằng ảnh mờ, không nhìn rõ biển số; có trường hợp khẳng định đó không phải xe mình; thậm chí có người phản ứng vì cho rằng hệ thống máy móc không chính xác... Thế nhưng, độ phân giải siêu nét, khả năng phóng to ít vỡ hình ảnh từ camera AI sẽ đủ sức thuyết phục để xử lý vi phạm.

Trong những năm gần đây, số lượng lớn camera giám sát giao thông đã được lắp đặt tại nhiều tuyến đường trên khắp cả nước, đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý vi phạm. Với sự xuất hiện của công nghệ AI phạt nguội, lực lượng CSGT sẽ giảm tải áp lực trong việc phát hiện, xử lý vi phạm và nâng cao tính khách quan, minh bạch.

Trong thời gian tới, hàng nghìn camera AI tương tự sẽ được triển khai rộng khắp cả nước. Song song đó, Cục CSGT đang tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát động phong trào toàn dân cùng lên án hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.

Có thể thấy, từ nay những hành vi như vượt đèn đỏ, đi sai làn hay không đội mũ bảo hiểm sẽ khó có cơ hội thoát khỏi "mắt thần" công nghệ. Nếu trước kia tài xế còn có thể dựa vào lý do hình ảnh mờ để chối bỏ thì với camera AI siêu nét, mọi bằng chứng đã trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết. Điều đó đồng nghĩa, muốn tránh vi phạm và tránh mất tiền phạt, cách duy nhất là mỗi người phải tự giác tuân thủ luật khi tham gia giao thông.

