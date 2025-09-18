Mô tô điện Honda lộ diện, sức mạnh ngang xe xăng 600 phân khối

Sau nhiều lần "nhá hàng" thông qua một số hình ảnh chạy thử nghiệm, mới đây mẫu mô tô điện Honda được hãng xe Nhật Bản công bố tên gọi thương mại, thông số vận hành cũng như kế hoạch phân phối.

Phát triển dựa trên EV Fun Concept từng được Honda trưng bày tại Triển lãm EICMA 2024 diễn ra tại Milan, Ý, mẫu mô tô điện đầu tay của Honda có tên gọi Honda WN7, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm mẫu xe trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, bền vững. Về tên gọi của mẫu xe này, theo lý giải của Honda, ký tự W xuất phát từ "Be the Wind" được hiểu là ngọn gió trong triết lý phát triển của Honda; N là viết tắt của từ Naked dòng xe mô tô thiết kế mang phong cách đường phố và 7 được lý giải là mức công suất nằm trong nhóm xe máy tầm trung và cao cấp.

Mô tô điện đầu tay của Honda có tên gọi Honda WN7 Ảnh: Honda

Được thương mại hóa, do đó Honda WN7 về cơ bản vẫn không có nhiều điều chỉnh so với bản EV Fun Concept trước đó. Thậm chí, sự tỉ mỉ trong quá trình chế tác từng chi tiết của Honda giúp mẫu xe này trông hiện đại, liền lạc và mạnh mẽ hơn. Honda WN7 được hãng xe Nhật Bản trang bị hệ thống đèn LED toàn phần. Bộ mâm đúc đa chấu kết hợp lốp cỡ lớn. Ngoài ra, còn có màn hình màu TFT 5 inch hiển thị thông tin với giao diện thiết kế dành riêng cho xe điện Honda, tích hợp hệ thống hỗ trợ kết nối Honda RoadSync.

Honda WN7 trang bị pin lithium-ion cố định, mỗi lần sạc đầy có thể di chuyển quãng đường hơn 130 km. Bên cạnh đó, xe cũng có bộ sạc nhanh CCS2, với thời gian sạc từ 20% - 80% pin chỉ trong 30 phút. Trong khi nếu sử dụng bộ sạc Wallbox 6kVA tại nhà chỉ mất gần 3 giờ để sạc 0 - 100% pin.

Honda WN7 trang bị pin lithium-ion cố định, mỗi lần sạc đầy có thể di chuyển quãng đường hơn 130 km Ảnh: Honda

Thông tin chi tiết về Honda WN7 sẽ được hãng xe Nhật Bản công bố tại Triển lãm EICMA 2024 diễn ra vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này Honda cũng đã hé lộ một số thông tin. Trong đó, động cơ trên WN7 là loại mô-tơ điện công suất 18 kW. Tổng trọng lượng xe ở mức 217 kg.

Đáng chú ý, Honda WN7 được cho là sở hữu sức mạnh tương đương một mẫu mô tô động cơ đốt trong 600cc, trong khi mô-men xoắn 100 Nm lại tiệm cận mức của xe mô tô 1000cc. Honda cũng sẽ tung ra phiên bản công suất 11 kW dành cho người dùng có bằng lái A1.

Theo Honda, việc sản xuất Honda WN7 dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2025, trước khi lô xe đầu tiên bàn giao cho đại lý vào đầu năm 2026 Ảnh: Honda

Về kế hoạch phân phối, theo Honda việc sản xuất Honda WN7 dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2025, trước khi lô xe đầu tiên bàn giao cho các đại lý vào đầu năm 2026. Mẫu mô tô điện đầu tiên của Honda dự kiến mở bán tại một số thị trường châu Âu, sau đó sẽ từng bước mở rộng phạm vi phân phối sang các quốc gia khác trên thế giới. Honda WN7 có giá lăn bánh dự kiến tại Anh vào khoảng 12.999 bảng, tương khoảng 460 triệu đồng.