Mô tô điện Việt có khả năng sạc đầy pin trong 60 phút, giá gần 200 triệu

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang được chú ý nhiều hơn sau đề xuất hạn chế xe xăng vào trung tâm các thành phố lớn. Bên cạnh phân khúc giá rẻ phổ biến, một số hãng cũng đã bắt đầu quan tâm hơn đến nhóm mô tô điện cao cấp, tầm giá trên 100 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng đam mê trải nghiệm.

Trong đó, Nuen N1-S là sản phẩm mới nhất, hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho nhóm xe máy điện hiệu năng cao tại Việt Nam, vị trí mà trước đây BMW CE 04 chưa làm tròn vai.

Nuen N1-S được thiết kế theo phong cách scrambler, có nhiều nét tương đồng với Ducati Scrambler ẢNH: M.T

Khác với CE 04, Nuen N1-S là sản phẩm của một startup Việt - Nuen Moto. Ngoài ra, mẫu xe này cũng mang dáng vẻ của một chiếc mô tô phân khối lớn thực thụ, với thiết kế yên xe phẳng từ bình xăng giả đến yên xe, đèn tròn, phảng phất phong cách của Ducati Scrambler.

Đáng chú ý, N1-S sở hữu bộ khung sườn được kết nối liền mạch với mô-tơ và bộ pin, giúp chiếc xe trông chắc chắn hơn. Về mặt kỹ thuật, sự liền lạc này giúp xe vận hành ổn định hơn khi đi tốc độ cao hoặc lúc vào cua.

Trọng lượng xe ở mức 175 kg, chiều cao yên 790 mm và khoảng sáng gầm 250 mm. Đây là những thông số phù hợp với vóc dáng phổ biến của người Việt Nam. Thậm chí, chiều cao yên của N1-S còn thấp hơn Honda SH 160i (799 mm).

Các trang bị trên N1-S dừng ở mức cơ bản, riêng bản Founder Edition được bổ sung phuộc Ohlins và phanh Brembo hàng hiệu ẢNH: M.T

Các trang bị trên N1-S ở mức cơ bản cho một chiếc mô tô: phuộc trước hành trình ngược đường kính 41 mm, phuộc sau monoshock và mâm nhôm đúc kích thước 17 inch. Hệ thống chiếu sáng gồm đèn LED projector tròn, đèn định vị ban ngày và xi-nhan bố trí gọn gàng. Đồng hồ LCD kích thước nhỏ hiển thị các thông số quen thuộc.

N1-S sử dụng động cơ điện đặt giữa, cho công suất cực đại 32 mã lực, mô-men xoắn tối đa 190 Nm - ấn tượng hơn cả những mẫu mô tô máy xăng dung tích 1.000 cc. Theo nhà sản xuất, mẫu xe điện này có thể đạt tốc độ tối đa 130 km/giờ.

N1-S sử dụng khối pin 8 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển từ 200 - 240 km cho mỗi lần sạc đầy. Người dùng có thể sạc bằng nguồn điện dân dụng 220V với thời gian đầy pin khoảng 4 tiếng. Nếu sử dụng sạc nhanh, pin này cần 40 phút để sạc 0 - 80% và 60 phút để sạc đầy. Tuy nhiên, hệ thống sạc nhanh cho mẫu xe này mới chỉ được lắp đặt tại showroom của Nuen Moto.

Nuen N1-S sử dụng khối pin 8 kWh, có thể di chuyển lên đến 240 km mỗi lần sạc đầy và thời gian sạc đầy bằng cổng sạc nhanh chỉ 60 phút ẢNH: M.T

Về an toàn, N1-S được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và công nghệ phanh tái tạo năng lượng, vừa giúp sạc lại pin, vừa giảm tải cho phanh cơ, tăng tuổi thọ sử dụng. Ngoài ra, mẫu xe này còn có hệ thống điều khiển hành trình cruise control và số lùi, giúp người lái dễ dàng xoay trở hơn trong không gian hẹp.

Tại Việt Nam, Nuen Moto N1-S lên kế hoạch phân phối tổng cộng hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn giá 170 triệu đồng và bản Founder Edition giá 220 triệu đồng. Hiện cả 2 phiên bản đều chưa có mặt trên thị trường và hãng chỉ mới nhận đặt cọc.

Với mức giá này, Nuen N1-S gần như không có đối thủ trong phân khúc xe điện khi BMW CE 04 có giá niêm yết lên đến 569 triệu đồng. Cùng tầm tiền của N1-S, người dùng còn có thêm những sự lựa chọn ở nhóm mô tô 500 - 650 cc như Honda CB500X (194,3 triệu đồng), CBR500R (193 triệu đồng), Kawasaki Ninja 500 SE (194 triệu đồng) hay Triumph Scrambler 400 X (190 triệu đồng)...

Nuen Moto N1-S được kỳ vọng trở thành làn gió mới cho nhóm xe máy điện cao cấp ẢNH: M.T

Dù mức giá trên dưới 200 triệu đồng không quá cao nếu so với một chiếc mô tô xăng, nhưng không thể phủ nhận, việc chi trả khoản tiền này cho một mẫu xe điện vẫn khiến nhiều người Việt phải cân nhắc. Thêm vào đó, hiện nay Nuen Moto mới chỉ có một trạm sạc nhanh đặt tại showroom, trong khi sạc điện dân dụng mất hơn 4 giờ, gây bất tiện cho những chuyến đi chơi hay phượt, vốn là sở thích quen thuộc của người mê xe mô tô.

Tuy vậy, N1-S vẫn là mẫu xe thu hút đối với nhóm khách hàng đã sở hữu mô tô phân khối lớn muốn trải nghiệm qua xe điện hay đơn giản là khách muốn sưu tầm một món "đồ chơi" hàng độc trên thị trường.