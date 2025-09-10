VinFast tung thêm 3 mẫu xe máy điện có pin sạc rời, giá từ 25,9 triệu đồng

Không lâu sau khi mở bán hai phiên bản Evo Grand và Evo Grand Lite, VinFast mới đây tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm xe máy điện có thể sạc rời tại Việt Nam thông qua việc trình làng thêm 3 mẫu mã, phiên bản gồm Vero X, Feliz và Feliz Lite.

Tương tự hai phiên bản trước đó, điểm chung của 3 mẫu xe mới nằm ở trang bị pin. Theo đó, ngoài bộ pin cố định dung lượng 2,4 kWh đặt phía dưới sàn để chân, Vero X, Feliz và Feliz Lite còn được trang bị thêm ngăn chứa pin thứ 2 với dung lượng tương đương, đặt ở khu vực cốp xe. Qua đó, giúp nâng quãng đường di chuyển ở điều kiện tiêu chuẩn sau mỗi lần sạc đầy từ 134 km (1 pin) lên đến 262 km (2 pin). Pin phụ được bán với giá 5 triệu đồng, có thể tháo lắp dễ dàng để sạc ngoài một cách tiện lợi.

Sau Evo Grand và Evo Grand Lite, VinFast mở rộng danh mục xe máy điện trang bị pin sạc rời với 3 tùy chọn mới gồm Vero X, Feliz, Feliz Lite ẢNH: VINFAST

Về kiểu dáng thiết kế, VinFast Vero X là mẫu mới được phát triển từ dòng Vento Neo. Mặc dù vậy, mẫu xe này được cải tiến phần yên, tay dắt sau, ốp càng sau và chắn bùn trước giúp tối ưu dáng ngồi, thuận tiện cho việc cầm nắm và tăng tính thẩm mỹ.

Kích thước tổng thể dài, rộng, cao của Vero X tương ứng 1.858 x 690 x 1.100 (mm), chiều cao yên 770 mm, trọng lượng 92 kg, phù hợp với vóc dáng và thói quen sử dụng của người Việt Nam. Ngoài ra, xe trang bị hệ thống đèn full LED, đèn pha dạng LED Projector, màn hình màu TFT hiện đại, chìa khóa thông minh (Smart Key) một chạm tích hợp chức năng tìm xe trong bãi đỗ. Cốp xe tiêu chuẩn khi không lắp pin phụ có dung tích lên tới 35 lít, có thể để vừa hai mũ bảo hiểm và thêm các vật dụng cá nhân khác.

VinFast Vero xếp ở nhóm xe máy điện cỡ trung, phát triển từ dòng Vento Neo ẢNH: VINFAST

Vero X sử dụng động cơ BLDC Inhub, công suất tối đa 2.250 Watt (khoảng 3 mã lực), đạt tốc độ tối đa 70 km/giờ. Xe được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau, giảm xóc trước dạng ống lồng thủy lực và giảm xóc đôi phía sau.

Trong khi đó, VinFast Feliz và Feliz Lite 2 pin thực tế là hai phiên bản mới từ dòng xe máy điện Feliz đã được hãng xe Việt bán ra thị trường từ năm 2021. Vì vậy, kiểu dáng và trang bị của những bản mới này nhìn chung giống hệt các phiên bản hiện hành. Điểm khác biệt nằm ở khu vực cốp xe, khi VinFast bố trí thêm một ngăn chứa pin, giúp xe có thêm tùy chọn sạc rời, đồng thời tăng quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy.

Feliz và Feliz Lite có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 1.920 x 694 x 1.140 (mm), chiều cao yên 780 mm. Cốp xe tiêu chuẩn khi không lắp pin phụ có dung tích 34 lít, có thể để vừa 2 mũ bảo hiểm.

Cả hai mẫu xe đều được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 2.800 W (khoảng 3,8 mã lực). Tuy nhiên, Feliz đạt tốc độ tối đa lên tới 70 km/giờ, hướng đến khách hàng yêu cầu hiệu suất cao. Trong khi, Feliz Lite chỉ đạt tốc độ tối đa ở mức 48 km/giờ, phù hợp với học sinh từ 16 tuổi trở lên hoặc những người chưa có bằng lái xe.

Theo kế hoạch từ hãng, bộ 3 xe mới sẽ mở bán chính thức tại Việt Nam từ ngay trong tháng 9 này. VinFast Feliz và Feliz Lite đồng giá 25,9 triệu đồng. Riêng Vero X xếp ở phân khúc cao hơn, giá 34,9 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện hãng xe Việt đang áp dụng ưu đãi đặc biệt 10% giá xe và miễn 100% lệ phí trước bạ đối với tất cả các dòng xe máy điện, đến hết năm 2025. Do đó, mức giá thực tế khi phân phối sẽ lần lượt 22,79 triệu đồng và 30,71 triệu đồng.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, xe máy, việc VinFast đẩy mạnh mở rộng dải sản phẩm xe máy điện có trang bị pin tháo, sạc rời được xem là động thái đúng đắn. Nhất là khi thị trường xe máy điện tại Việt Nam dù tăng trưởng khá nhanh nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, rào cản; trong đó có vấn đề sạc điện. Những mẫu xe có trang bị pin rời sẽ ít nhiều giải quyết được nhu cầu sạc và yêu cầu về phạm vi hoạt động cho nhóm người dùng thường xuyên lái xe di chuyển nhiều.