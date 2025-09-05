Xe máy điện Malaysia giá chưa đến 4 triệu đồng 'gây sốc'

Một mẫu xe máy điện sản xuất tại Malaysia khiến cộng đồng người tiêu dùng xe máy trong khu vực xôn xao, khi bán ra với mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng thị trường.

Cụ thể, mẫu xe đang tạo nên cơn sốt tại Malaysia có tên SoloEra Solo 1C, đến từ thương hiệu xe điện Blueshark. Theo thông tin từ nhiều chuyên trang về ô tô, xe máy; giá bán sau ưu đãi tại quê nhà của mẫu xe máy điện này chỉ 599 ringgit (tương đương khoảng 3,7 triệu đồng), thậm chí thấp hơn nhiều mẫu điện thoại phổ thông.

Mẫu xe máy điện SoloEra Solo 1C gây "sốc" với giá sau ưu đãi chỉ 599 ringgit (khoảng 3,7 triệu đồng) ẢNH: PAULTAN

Thực tế, mức giả "rẻ không tưởng" của Solo 1C có được là nhờ ưu đãi từ chương trình MARiiCas - một sáng kiến của chính phủ Malaysia, nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe điện. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, giá trên chỉ áp dụng với người dân Malaysia thỏa mãn một số điều kiện nhất định như có bằng lái B2, đủ 18 tuổi trở lên và chấp nhận tham gia chương trình thuê pin bắt buộc trong vòng 5 năm.

Đáng nói, dù rẻ bất ngờ nhưng chiếc xe này còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu di chuyển trong đô thị với những trang bị đủ dùng và công nghệ hiện đại như đèn LED, bảng đồng hồ điện tử, phanh đĩa tích hợp hệ thống CBS và bộ mâm kích thước 12 inch... Những trang bị này không chỉ đảm bảo tính an toàn cơ bản mà còn góp phần mang lại cảm giác điều khiển ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao.

Dù giá rẻ nhất thị trường, SoloEra Solo 1C vẫn được trang bị khá nhiều tính năng, công nghệ hiện đại ẢNH: SOYACINCAU

Bên cạnh đó, SoloEra Solo 1C cũng tích hợp khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. Nhờ đó, người dùng có thể khóa/mở xe, định vị và kích hoạt tính năng chống trộm từ xa thông qua ứng dụng di động - một điểm cộng lớn ở phân khúc xe phổ thông.

Ở khả năng vận hành, Solo 1C sử dụng động cơ điện đặt ở trục bánh sau cho công suất 2 kW (khoảng 2,7 mã lực). Động cơ này cho phép xe đạt tốc độ tối đa 75 km/giờ. Ngoài ra, hãng cũng trang bị đến hỗ trợ khách hàng tới 4 chế độ lái, trong đó có số lùi và chế độ hỗ trợ leo dốc tới 16 độ.

Điểm đáng chú ý, mẫu xe máy điện Malaysia được trang bị pin LFP (Lithium Iron Phosphate) 70,4 V - 28 Ah. Pin có thể tháo rời và sạc đầy trong khoảng 4 tiếng, cho quãng đường hoạt động lên tới 101 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Thông số này thậm chí vượt trội so với nhiều mẫu xe điện giá rẻ khác trên thị trường.

SoloEra Solo 1C có trọng lượng chỉ 48 kg nhưng có thể chở nặng đến 220 kg ẢNH: SOYACINCAU

Ngoài ra về kiểu dáng, SoloEra Solo 1C cũng thu hút sự chú ý khi được thiết kế nhỏ gọn hướng đến người dùng ở đô thị. Trọng lượng xe chỉ 48 kg nhưng có khả năng chở đến 220 kg.

Cũng theo thông tin từ một số trang tin về ô tô, xe máy trong khu vực, trong trường hợp người mua không tham gia chương trình MARiiCas, giá xe sẽ quay về mức 2.999 ringgit (tương đương khoảng 18,7 triệu đồng), đây vẫn là con số rất hấp dẫn nếu so với các mẫu xe máy xăng hay xe máy điện phổ thông.