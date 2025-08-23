Vì sao nước làm mát động cơ ô tô, xe máy có nhiều màu khác nhau?

Nước làm mát là một trong những dung dịch quan trọng nhất góp phần giúp động cơ ô tô hoạt động ổn định của nhiều dòng xe. Không chỉ xe tay ga, mô tô phân khối lớn, ngay cả ô tô động cơ xăng, dầu, xe hybrid… đều sử dụng nước làm mát động cơ. Thực tế, mỗi dòng xe được nhà sản xuất trang bị nước làm mát có màu sắc khác nhau. Nếu chú ý quan sát sẽ nhận thấy nước làm mát trên một số mẫu xe có màu xanh lá, xanh da trời, một số khác nước làm mát có màu đỏ, hồng, cam…

Mỗi dòng xe được nhà sản xuất trang bị nước làm mát có màu sắc khác nhau Ảnh: Otodetik

Tuy nhiên, không ít người sử dụng ô tô xe máy cho rằng, nước làm mát trên xe đều giống nhau dù có khác biệt về màu sắc. Do đó, khi bị hao hụt, cạn… thường châm nước làm mát có màu sắc khác nhau cho ô tô. Ví dụ, nước làm mát trên xe có màu xanh nhưng chủ xe lại sử dụng nước làm mát màu cam, hồng để châm thêm. Theo anh Ngô Khắc Trí - kỹ thuật viên của một garage sửa chữa ô tô tại TP.Thủ Đức, TP.HCM: "Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống làm mát động cơ, đặc biệt là bộ tản nhiệt và bộ phận bơm nước làm mát. Bởi màu sắc của nước làm mát khác nhau thường chỉ ra khác biệt về thành phần hóa học và không phải lúc nào cũng tương thích khi trộn lẫn nước làm mát khác màu với nhau".

Màu sắc khác nhau của nước làm mát động cơ ô tô xe máy cho biết điều gì?

Thông thường, nếu xét về công nghệ, hàm lượng phụ gia… nước làm mát động cơ ô tô xe máy thường có 3 loại chính. Đầu tiên là nước làm mát công nghệ axit vô cơ (IAT) chứa silicat và phosphate thường có màu xanh lá cây. Thứ hai là nước làm mát công nghệ OAT (Organic Acid Technology) không chứa silicat thường có màu cam, hồng, đỏ. Trong khi nước làm mát Hybrid OAT kết hợp giữa IAT và OAT thường có màu vàng hoặc xanh dương.

Nước làm mát có màu xanh lá cây được xem là loại nước làm mát truyền thống phổ biến nhất. Loại này thường sử dụng công nghệ IAT (công nghệ phụ gia vô cơ), có chứa các thành phần vô cơ như silicat và phosphate để chống ăn mòn. Loại nước làm mát này thường có tuổi thọ ngắn nhất, khoảng 2 năm hoặc 40.000 km và phù hợp với xe đời cũ.

Thông thường, nếu xét về công nghệ, hàm lượng phụ gia… nước làm mát động cơ ô tô xe máy thường có 3 loại chính Ảnh: B.H

Trong khi đó, nước làm mát màu hồng hoặc đỏ sử dụng công nghệ OAT (công nghệ axit hữu cơ), sử dụng axit hữu cơ làm chất ức chế ăn mòn. Nó không chứa silicat hoặc phosphate, mang lại tuổi thọ rất cao, có thể lên đến 5 năm hoặc 160.000 km trở lên. Loại nước làm mát này thường thấy trên các dòng ô tô xe máy đời mới của các thương hiệu Nhật Bản (như Toyota, Honda) và các thương hiệu Mỹ (như GM).

Nước làm mát màu xanh lam, cam hoặc vàng là nước làm mát áp dụng công nghệ HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) kết hợp ưu điểm của IAT và OAT, sử dụng axit hữu cơ với các chất vô cơ (như silicat) để mang lại khả năng bảo vệ nhanh chóng và lâu dài. Chúng thường được sử dụng trên xe hơi châu Âu (như BMW, Mercedes-Benz)và một số xe Mỹ (như Ford, Chrysler) .

Điều gì xảy ra nếu bổ sung nước làm mát có màu sắc khác nhau cho xe?

Nếu người dùng ô tô pha trộn các loại nước làm mát này, các phụ gia chống ăn mòn có thể phản ứng với nhau, làm mất tác dụng làm mát hoặc hình thành cặn bẩn, bùn lắng gây tắc nghẽn két nước hoặc hư bơm nước.

Việc bổ sung thay thế nước làm mát không đúng màu còn khiến các bộ phận quan trọng bị hư hỏng Ảnh: Otodetik

Vấn đề đầu tiên, phổ biến nhất thường gặp khi pha trộn các loại nước làm mát màu sắc khác nhau chính là các chất chống ăn mòn trong mỗi loại nước làm mát không tương thích sẽ phản ứng và tạo thành một loại keo đặc làm tắc nghẽn nhiều bộ phận của hệ thống làm mát. Đặc biệt, ở những khe hẹp như lõi tản nhiệt, ống nước… Khi hệ thống bị tắc, nước làm mát không thể lưu thông để tản nhiệt ra khỏi động cơ, khiến động cơ bị nóng.

Không những vậy, việc bổ sung thay thế nước làm mát không đúng màu còn khiến các bộ phận quan trọng bị hư hỏng. Theo đó, khi động cơ quá nóng trong thời gian dài, có thể gây hư hỏng các gioăng đầu xi-lanh bị nứt hoặc đầu xi-lanh bị cong vênh, rất tốn kém để sửa chữa.

Lưu ý khi bổ sung, thay thế nước làm mát động cơ xe

Để chọn đúng loại nước làm mát cho xe, người dùng ô tô nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng xe, qua đó có thể nắm thông số kỹ thuật loại nước làm mát được nhà sản xuất xe khuyến nghị sử dụng. Nếu xe đã hết hạn bảo hành và tự mua nước làm mát để bổ sung, thay thế không nên chỉ nhìn vào màu sắc. Thay vào đó, hãy đọc kỹ nhãn trên chai. Tìm hiểu xem chất làm mát là IAT, OAT hay HOAT và được khuyến cáo sử dụng cho những thương hiệu xe nào. Nếu vẫn chưa chắc chắn, hãy hỏi trung tâm dịch vụ của hãng xe đó hoặc một garage uy tín.

Tóm lại, việc lựa chọn nước làm mát phù hợp chủ yếu nên tập trung vào công nghệ (IAT, OAT, HOAT) và tiêu chuẩn do nhà sản xuất xe khuyến nghị, trong khi màu sắc chỉ là một hướng dẫn cơ bản để tham khảo. Việc bảo dưỡng, bổ sung hệ thống làm mát động cơ xe đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi thọ động cơ, ngăn ngừa sự cố quá nhiệt và giúp bạn lái xe tự tin và an toàn.