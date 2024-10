5 dấu hiệu cho thấy nước làm mát trên ô tô sắp cạn và cách châm thêm

Hệ thống làm mát là một trong những bộ phận quan trọng trên ô tô, có chức năng là làm mát động cơ. Để xe luôn hoạt động ổn định, tối ưu… bộ phận này cần có nước làm mát để duy trì khả năng tản nhiệt.



Tuy nhiên, tương tự một số dung dịch khác trên ô tô như dầu nhớt động cơ, dầu phanh… theo thời gian sử dụng nước làm mát trên ô tô sẽ dần xuống cấp, hao hụt và cạn dần. Nếu không được bổ sung, thay thế… sẽ khiến ô tô phát sinh một số vấn đề, hư hỏng. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy nước tản nhiệt ô tô đã cạn và cần được thay thế:

Theo thời gian sử dụng nước làm mát trên ô tô sẽ dần xuống cấp, hao hụt và cạn dần Ảnh: B.H

Âm thanh động cơ gắt hơn

Khi nước làm mát cạn, động cơ vận hành sẽ phát ra âm thanh gắt hơn. Âm thanh này là do nhiệt độ động cơ tăng cao, ảnh hưởng đến hệ thống đánh lửa cũng như quá trình đốt cháy nhiên liệu. Khi vẫn còn đủ nước làm mát, quá trình đốt cháy trong động cơ diễn ra bình thường. Quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn, nếu nước làm mát cạn, có thể nghe thấy tiếng động cơ khá lớn.

Hiệu suất động cơ kém hơn

Hết nước làm mát có thể ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ. Động cơ hoạt động không được mạnh mẽ khi xe chạy ở vòng tua cao hoặc khi nhấn chân ga sâu hơn. Nước làm mát cạn cũng sẽ khiến động cơ nóng hơn bình thường, làm cho công suất động cơ giảm. Nếu động cơ quá nóng, nó có thể kích hoạt cơ chế bảo vệ làm giảm hiệu suất.

Khi nước làm mát cạn, động cơ vận hành sẽ phát ra âm thanh gắt hơn, nóng hơn

Điều hòa không đủ lạnh

Ngoài động cơ, dấu hiệu cho thấy nước làm mát sắp hết có thể nhận thấy từ tình trạng nhiệt độ điều hòa của ô tô. Nếu điều hòa không mát dù đã bật lâu, trong khi các bộ phận của điều hòa vẫn hoạt động chứng tỏ nước làm mát đã cạn.

Động cơ ô tô quá nóng

Trong các chuyến đi đường dài, động cơ ô tô có thể quá nóng. Nếu điều này xảy ra, có thể nước tản nhiệt sắp hết. Vì vậy hãy nhớ kiểm tra các bộ phận của tản nhiệt trước khi di chuyển đường dài và nếu có thể hãy chuẩn bị nước dự phòng cho hệ thống tản nhiệt.

Đèn cảnh báo trên bảng điều khiển chuyển sang màu đỏ

Ngoài các dấu hiệu kể trên, nên để ý tới đèn báo nhiệt độ xe trên bảng đồng hồ. Nếu đèn chuyển sang màu đỏ hoặc kim ở vạch đỏ, điều này có thể cho thấy hệ thống tản nhiệt đã hết nước làm mát và cần được đổ châm thêm.

Nếu đèn chuyển sang màu đỏ hoặc kim ở vạch đỏ, điều này có thể cho thấy hệ thống tản nhiệt đã hết nước làm mát Ảnh: B.H

Cách bổ sung nước làm mát trên ô tô:

Nếu hệ thống làm mát trên ô tô đã hết nước làm mát, người dùng ô tô cần kiểm tra, bổ sung hoặc thay thế nước làm mát.

Để an toàn khi thay thế hay bổ sung nước làm mát, nên đảm bảo để động cơ ô tô đã nguội. Nếu động cơ nóng, nước làm mát cũng có thể vẫn nóng. Do đó, khi mở nắp châm nước làm mát, có thể bị bỏng. Vì vậy, hãy tắt máy và đợi cho đến khi động cơ ô tô nguội hoàn toàn, sau đó châm nước làm mát để đảm bảo an toàn.

Sau khi để động cơ nguội, hãy kiểm tra tình trạng của nước làm mát. Nếu nước vẫn sạch và còn ít, nên đổ đầy nước làm mát ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu nước làm mát có màu đục, cần xả hết nước cũ trong bình trước khi đổ nước làm mát mới vào bình.

Để an toàn khi thay thế hay bổ sung nước làm mát, nên đảm bảo để động cơ ô tô đã nguội Ảnh: B.H

Tốt nhất nên sử dụng nước làm mát hoặc chất lỏng đặc biệt dành cho hệ thống tản nhiệt. Hàm lượng thành phần có trong nước làm mát có thể giúp tản nhiệt tối ưu hơn. Nên tránh dùng nước thường, vì động cơ ô tô hiện nay có hiệu suất, độ nén cao. Sử dụng nước thông thường có thể khiến bộ tản nhiệt hoạt động không tối ưu. Trên thực tế, việc sử dụng nước thông thường có thể gây ra hiện tượng quá nhiệt ở ô tô chạy dầu diesel. Ngoài ra, việc sử dụng nước thông thường trong hệ thống làm mát sẽ khiến chúng dễ bị rỉ sét.

Lỗ bình chứa hoặc đường ống dẫn nước làm mát khá nhỏ, do đó khi châm thêm nước làm mát nên sử dụng phễu để đổ đầy. Nước làm mát có nguy cơ gây hại nếu đổ tràn và lan sang các bộ phận khác của ô tô gây rỉ sét, chập mạch hệ thống điện của xe.

Thể tích nước làm mát châm thêm không vượt quá giới hạn tối đa hoặc ít hơn. Nên tuân thủ những giới hạn khi châm nước làm mát vì đó là tiêu chuẩn mà nhà sản xuất ô tô đặt ra. Sau khi đổ đầy, nên đóng chặt nắp bình chứa nước làm mát. Nếu đóng nắp bình không chặt, nắp bình có thể bật ra, nước tản nhiệt có thể tràn ra nhiều bộ phận khác nhau của xe.