Thế giới

Giáo hoàng Leo XIV được tặng mô tô

Văn Khoa
Văn Khoa
04/09/2025 15:03 GMT+7

Một nhóm mô tô đã diễu hành đến Quảng trường thánh Peter để tặng Giáo hoàng Leo XIV một chiếc mô tô được thiết kế riêng cho mục đích từ thiện.

Giáo hoàng Leo đã gặp gỡ các thành viên của nhóm mô tô Christian Jesus Bikers vào cuối buổi tiếp kiến chung tại Vatican vào ngày 3. 9. Câu lạc bộ mô tô này đã đến thủ đô Rome (Ý) để tham gia cuộc hành hương Năm Thánh Hy vọng sau chuyến đi 2 ngày từ khu đô thị Schaafheim của Đức.

- Ảnh 1.

Giáo hoàng Leo XIV cùng chiếc xe mô tô BMW R 18 được tặng cho ông tại Vatican ngày 3.9

Ảnh: Chụp màn hình CNA

Giáo hoàng đã ban phép lành và ký nhận món quà là chiếc mô tô BMW R 18 màu trắng trước khi nhanh chóng leo lên yên xe trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh, theo Hãng thông tấn CNA.

Chiếc mô tô được thiết kế riêng cho giáo hoàng nói trên sẽ được bán đấu giá tại Munich (Đức) vào ngày 18.10, và số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ trẻ em làm việc tại các mỏ mica ở Madagascar thông qua tổ chức Missio Austria.

Giám đốc Missio Austria Karl Wallner chia sẻ với mạng truyền hình EWTN News hôm 3.9 rằng mục đích của chuyến hành hương lần này "không chỉ là để vui chơi và gặp gỡ Giáo hoàng mà còn để giúp đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo" thông qua dự án dành cho những trẻ em bị bóc lột.

Ông Wallner cho rằng Giáo hoàng Leo có vẻ rất thích chiếc mô tô này. "Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có vị giáo hoàng chạy xe máy đầu tiên", ông Wallner nói.

Cố Giáo hoàng Francis từng là thành viên danh dự của Christian Jesus Bikers, câu lạc bộ có hơn 100 thành viên trên toàn thế giới. Ông Francis cũng đã nhận được một chiếc mô tô màu trắng từ nhóm này vào năm 2019.

Ông Francis cũng đã nhận được hai chiếc mô tô Harley-Davidson và một chiếc áo khoác da vào năm 2013 từ những người sở hữu xe Harley đã tụ họp tại Vatican trong buổi lễ kỷ niệm 110 năm ra đời dòng mô tô mang tính biểu tượng này của Mỹ.

Một trong những chiếc mô tô Harley Davidson, có chữ ký của giáo hoàng, cùng chiếc áo khoác da đã được bán đấu giá với giá hơn 350.000 USD cho một tổ chức từ thiện ở Rome vào năm 2014.

