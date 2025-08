Bắt 8 nghi phạm mang kiếm, kích điện thực hiện 50 vụ trộm chó

Ngày 4.8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc đơn vị này vừa phá thành công ổ nhóm trộm chó và tiêu thụ chó, bắt giữ 8 nghi phạm để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Công an xác định Trần Văn An (34 tuổi, ngụ xã Đông Lộc, Nghệ An) và Lương Văn Dương (63 tuổi, ngụ P.Vinh Lộc, Nghệ An) là những kẻ chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm này.

Các nghi phạm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Để thực hiện các vụ trộm chó, An và Dương đã "tuyển dụng" những thanh niên có nhiều tiền án, tiền sự rồi bao ăn ở, cung cấp công cụ (kích điện, kiếm, bao tải, băng keo, xe mô tô…) để nhóm này bắt trộm chó, đồng thời chống trả lực lượng chức năng và người dân khi bị truy bắt.

Trần Văn An và Lương Văn Dương đều đã có tiền án tiền sự về nhiều tội danh. 6 nghi phạm còn lại tham gia nhóm trộm chó đều ngụ P.Vinh Lộc và đều đã có tiền án, tiền sự.

Cơ quan công an đã bắt quả tang 9 con chó đang sống do nhóm này vừa mới bắt trộm, 4 xe máy, 1 súng kích điện tự chế, 1 thanh kiếm...

Các tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ ẢNH: C.A

Công an xác định 3 tháng qua, nhóm này đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ trộm chó trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An. Toàn bộ số chó này đã được bán cho Lương Văn Dương, nghi phạm này sau đó bán cho người khác.