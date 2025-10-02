Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ 2 tàu cá chìm ở Cửa Gianh: Tìm thấy thi thể thứ 4

Thanh Lộc
Thanh Lộc
02/10/2025 10:02 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ 2 tàu cá chìm ở Cửa Gianh do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi).

Sáng 2.10, thông tin từ Đồn biên phòng Ròon, Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết vừa phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển và được xác nhận là thuyền viên trên tàu cá BV-92756 TS gặp nạn vào tối 28.9.

Vụ 2 tàu cá chìm ở Cửa Gianh: Tìm thấy thi thể thứ 4- Ảnh 1.

Thi thể thuyền viên thứ 4 được phát hiện trôi dạt vào bờ biển sáng nay (2.10)

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, vào lúc 2 giờ 30 phút sáng nay (2.10), Đồn biên phòng Ròon, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo có 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Trung Vũ (xã Hòa Trạch, Quảng Trị). Vị trí phát hiện thi thể cách Trạm kiểm soát biên phòng Ròon khoảng 800 m về phía Nam.

Sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, thông báo cho các đơn vị liên quan phối hợp xử lý.

Qua kiểm tra, trong túi quần nạn nhân có 1 căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1989, quê quán tỉnh Nghệ An. Lực lượng chức năng tiến hành xác minh, anh Bình là thợ máy tàu BV-92756 TS.

Hiện nay, công tác tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích đang được các lực lượng chức năng điều động phương tiện phối hợp với người dân tìm kiếm dọc theo bờ biển. Lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng nhận định những nạn nhân có thể trôi dạt ra phía Bắc, tuy nhiên cần phân tích, đánh giá kỹ dòng hải lưu, hướng gió để điều chỉnh phương án tìm kiếm.

Phát hiện 2 thi thể trong vụ 9 thuyền viên mất tích, cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 22 giờ 30 ngày 28.9, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11 thuyền viên trên 2 tàu BV 92756-TS và BV 92754-TS đang neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc (P.Bắc Gianh, Quảng Trị) đã quay lại tàu để kiểm tra (có thêm 2 thuyền viên ở lại tàu trực bão). Đến khoảng 23 giờ cùng ngày (28.9), lốc to và nước chảy xiết nên 2 tàu bị đứt dây neo, không nổ máy được, trôi tự do dẫn đến bị nạn. Ngay sau đó, có 4 thuyền viên bơi được vào bờ, 9 thuyền viên mất tích. Hiện công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được triển khai.

