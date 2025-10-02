Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Bắt giữ nghi phạm tàng trữ 14 kg ma túy, súng quân dụng

Bá Cường
Bá Cường
02/10/2025 13:49 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ một nghi phạm tàng trữ 14 kg ma túy các loại, cùng 2 khẩu súng quân dụng và nhiều viên đạn.

Ngày 2.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một nghi phạm có hành vi tàng trữ 14 kg ma túy các loại và súng quân dụng.

Quảng Trị: Bắt nghi phạm tàng trữ 14 kg ma túy và súng quân dụng- Ảnh 1.

Nghi phạm Trần Văn Huy cùng số tang vật bị thu giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, tối 19.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng công an các xã Ninh Châu, Trường Ninh bắt quả tang Trần Văn Huy (42 tuổi, ở thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh), thu giữ 1 vali màu đen bên trong chứa 12 túi ni lông gồm 11 túi có chứa các chất màu trắng nghi là ma túy và 1 túi chứa nhiều hạt có hình dạng giống hạt cà phê.

Quảng Trị: Bắt nghi phạm tàng trữ 14 kg ma túy và súng quân dụng- Ảnh 2.

Nghi phạm Huy còn cất giữ 2 súng quân dụng và nhiều viên đạn

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm khoảng 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 718 viên nén hình tròn màu xanh, 2 bánh heroin, 2 kg ma túy loại ketamine, 100 gói nước vui, 954 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc, 300 gam ma túy dạng đá.

Tổng khối lượng ma túy các loại là 14 kg, ngoài ra còn có thêm 2 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn cùng các vật dụng khác.

Hiện tại, số ma túy cùng các tang vật liên quan đã bị thu giữ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

