Quảng Trị: Bắt giữ nghi phạm tàng trữ 14 kg ma túy, súng quân dụng

Ngày 2.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một nghi phạm có hành vi tàng trữ 14 kg ma túy các loại và súng quân dụng.

Nghi phạm Trần Văn Huy cùng số tang vật bị thu giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, tối 19.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng công an các xã Ninh Châu, Trường Ninh bắt quả tang Trần Văn Huy (42 tuổi, ở thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh), thu giữ 1 vali màu đen bên trong chứa 12 túi ni lông gồm 11 túi có chứa các chất màu trắng nghi là ma túy và 1 túi chứa nhiều hạt có hình dạng giống hạt cà phê.

Nghi phạm Huy còn cất giữ 2 súng quân dụng và nhiều viên đạn ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm khoảng 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 718 viên nén hình tròn màu xanh, 2 bánh heroin, 2 kg ma túy loại ketamine, 100 gói nước vui, 954 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc, 300 gam ma túy dạng đá.

Tổng khối lượng ma túy các loại là 14 kg, ngoài ra còn có thêm 2 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn cùng các vật dụng khác.

Hiện tại, số ma túy cùng các tang vật liên quan đã bị thu giữ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.