Tú 'cơ' phi tang ma túy xuống bồn cầu như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 23 bị can trong chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm phát hiện vào tháng 2.2024.

Đổ hết ma túy xuống bồn cầu

Kết luận điều tra thể hiện rõ tình tiết quan trọng, là Lê Thanh Tú (biệt danh Tú "cơ", một giang hồ có tiếng ở quận 8 cũ) đã có hành vi phi tang ma túy xuống bồn cầu.

Cơ quan chức năng phải hút 800 khối nước thải mang đi giám định, phát hiện thành phần nhiều loại mà túy ẢNH: CACC

Công an TP.HCM đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, hút gần 800 khối nước thải bồn cầu tại một căn nhà ở hẻm 22 Bà Hom, phường Phú Lâm (quận 6 cũ) mang đi giám định. Kết quả cho thấy có thành phần của nhiều loại ma túy. Đây được coi là chứng cứ quan trọng, củng cố hành vi phạm tội của băng nhóm.

Theo đó, từ tháng 1.2024, Lê Thị Thanh Hà (24 tuổi, quê Đắk Lắk) thuê căn nhà ở hẻm 15/9 đường số 59, phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ) để sinh sống như vợ chồng với Lê Thanh Tú.

Ngày 21.2.2024, Tú "cơ" nhận từ người đàn ông có biệt danh "Anh Hai" 11kg ketamine, 6kg methamphetamine và 10 bánh heroin.

Đến trưa 23.2.2024, Tú "cơ" cùng Hà mang theo ma túy đến nhà của Nguyễn Hữu Phúc (42 tuổi) ở hẻm 22 Bà Hom. Tại đây, sáng 25.2.2024, Tú bán cho Bùi Văn Sơn (43 tuổi, ở phường Dĩ An) 3kg ma túy ketamine, 2kg methamphetamine và 2 bánh heroin với giá 42 triệu đồng.

Đến trưa cùng ngày, khi Tú 'cơ" đang ở nhà Phúc thì nghe công an đến đề nghị trích xuất camera. Tú "cơ" liền mang túi xách màu đen, chứa số ma túy còn lại đem vào đổ hết vào bồn cầu trong phòng ngủ, bấm nút xả. Sau đó, Tú "cơ" yêu cầu Hà gọi điện báo toàn bộ vụ việc với "Anh Hai".

Khoảng 21 giờ 30 ngày 26.2.2024, Công an quận Tân Bình cũ phối hợp Công an phường 14 (quận Gò Vấp cũ) kiểm tra căn nhà trong hẻm 15/9 đường số 59, do Hà đứng tên. Lúc tổ công tác làm việc với Hà thì phát hiện Tú "cơ" đi bộ về.

Thấy công an, Tú "cơ" quay đầu bỏ chạy, đồng thời rút súng nhắm vào các trinh sát siết cò nhưng kẹt đạn. Công an khống chế được Tú "cơ" cùng khẩu súng K59, 1 viên đạn in dấu kim hỏa, 6 viên đạn chưa sử dụng và 2 gói ma túy.

Công an phát hiện trong túi đeo của Tú "cơ" có một tờ giấy ghi nội dung "Tôi tên Lê Thanh Tú, sinh năm 1989, đồ này tôi nhặt được, tôi đi giao nộp tại cơ quan gần nhất của Bộ Công an. Tôi không nói sai, có gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật", bên dưới ký tên Lê Thanh Tú.

Cơ quan điều tra xác định Tú "cơ" đã mua ma túy với tổng số tiền gần 3,3 tỉ đồng.

Tú "cơ" bị các trinh sát khống chế khi cố tẩu thoát ẢNH: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Lê Thanh Tú đã phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng lớn, gồm: 11kg ma túy ketamine, 6kg ma túy methamphetamine và 10 bánh heroin và tội tàng trữ trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng hơn 22gam ma túy các loại (thu giữ lúc bị bắt).

Lê Thị Thanh Hà cũng phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Truy nã hotgirl Ly "Meo"

Trước đó, ngày 15.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Ly "Meo", quê Quảng Nam, sống tại chung cư HT Pearl, TP.HCM), bị can trong chuyên án ma túy nói trên.

Ly bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam về tội không tố giác tội phạm, nhưng bị can này đã bỏ trốn. Ly được biết đến là một hotgirl, thường khoe cuộc sống "sang chảnh" trên mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt theo dõi.

Đây là động thái của cơ quan công an trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án ma túy quy mô lớn hồi đầu năm 2024, từ Tam Giác Vàng đưa về TP.HCM và các tỉnh, thành.

Ban giám đốc Công an TP.HCM lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng theo dõi trong thời gian dài.

Chiều 22.2.2024, xác định ma túy được nhóm này đưa từ Campuchia về TP.HCM, lực lượng công an quyết định tấn công. Nhiều trinh sát đột kích vào căn hộ ở tòa nhà trên đường Ngô Bệ (phường 13, quận Tân Bình cũ) bắt Phạm Công Chánh (43 tuổi) cùng gần 8 kg ma túy ngụy trang trong gói trà.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM bắt Phan Văn Trung (28 tuổi), Lai Vi Thiệu (26 tuổi) và nhiều người khác. Nhóm này khai nhận từng làm việc tại casino ở Campuchia, liên kết với người có biệt danh "Anh Hai" tham gia vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.