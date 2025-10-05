Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ngày 5.10, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.





Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo đó, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Ngọc Quang sinh ngày 21.1.1974 tại xã Thiệu Dương (H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa cũ), có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là cử nhân báo chí.

Từ trước tháng 11.2019, ông Lê Ngọc Quang là Trưởng ban Thời sự tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 11.11.2019.

Ông Lê Ngọc Quang phát biểu tại đại hội ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong thời gian này, ông cũng kiêm nhiệm các vị trí quan trọng như Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào tháng 8.2020.

Trong Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Ngày 22.3.2021, ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến ngày 31.10.2024, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến 1.7.2025, ông Lê Ngọc Quang được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sau khi tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất.

Cũng tại đại hội, ông Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư và các Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa mới ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 62 thành viên; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 thành viên.

Các chỉ tiêu của tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 Kinh tế: GRDP tăng 9-10%/năm; giai đoạn 2026-2030, thu ngân sách đạt 75.000-80.000 tỉ đồng, vốn đầu tư 500.000-520.000 tỉ đồng. Đến 2030, GRDP theo giá hiện hành 227.000-238.000 tỉ đồng, kinh tế số chiếm 15-20%, GRDP bình quân đầu người 137-145 triệu đồng. Xã hội: Năm 2030, tuổi thọ trung bình đạt 74 tuổi; HDI (chỉ số phát triển con người) khoảng 0,75; có 766.000 lao động, 77% lao động qua đào tạo (36% có bằng, chứng chỉ). Bình quân 13 bác sĩ và 49 giường bệnh/1 vạn dân; 100% người dân có BHYT; 80% trường công lập đạt chuẩn quốc gia. 92% người dân đô thị có nước sạch; 80% hộ nông thôn dùng nước hợp chuẩn; 60% xã đạt chuẩn nông thôn mới; hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm. Môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng 61%; 100% chất thải nguy hại, y tế được xử lý; 98% rác sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý; 92% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Quốc phòng - an ninh: Đến năm 2030, 100% xã, phường, đặc khu đạt cơ sở vững mạnh toàn diện; tội phạm trật tự xã hội giảm 5%/năm. Xây dựng Đảng: Trên 93% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp hơn 3.000 đảng viên mới.



