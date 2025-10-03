Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 không sử dụng tài liệu giấy

Vũ Phượng
03/10/2025 15:49 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ không sử dụng tài liệu giấy. Mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến đại hội.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo về lịch sinh hoạt của đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo thông báo, các đại biểu sinh hoạt theo tổ từ ngày đầu triệu tập đến ngày kết thúc đại hội và di chuyển bằng phương tiện xe đưa đón do ban tổ chức bố trí.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 không sử dụng tài liệu giấy - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ không sử dụng tài liệu giấy

ẢNH: DIỆU MI

Về trang thiết bị, phần mềm, tài liệu đại biểu sử dụng trong đại hội, Văn phòng Thành ủy TP.HCM thông báo quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không dùng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật).

Thông báo đề nghị mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến đại hội. Văn phòng Thành ủy sẽ có thông báo, hướng dẫn đại biểu cài đặt, đăng nhập và sử dụng phần mềm để theo dõi các thông tin, tài liệu liên quan đến đại hội.

Nhằm bảo đảm công tác kiểm soát an ninh trong thời gian diễn ra đại hội, thông báo yêu cầu đại biểu hạn chế mang theo túi xách và đồ dùng cá nhân khác ngoài vật phẩm đã được trang bị. Đối với tài liệu mật, các đại biểu bảo quản theo luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Đại hội gồm 12 tổ thảo luận. Các đại biểu sinh hoạt theo tổ trong suốt quá trình diễn ra đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 13.10 đến ngày 15.10.2025. Trong đó, sáng 13.10, đại biểu tham dự đại hội phiên trù bị; cả ngày 14.10 và buổi sáng 15.10, đại biểu tham dự đại hội (phiên chính thức và bế mạc).

