Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM: Sắp xếp tổ chức bộ máy giúp giảm chồng chéo

Sáng 1.10, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết đại hội lần thứ nhất và việc thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 của Trung ương Đảng về tinh gọn bộ máy.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức hội nghị sáng 1.10 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đổi mới không nóng vội, nhưng không bỏ qua cơ hội...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Ban Thường vụ và tập thể Đảng bộ với phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm theo yêu cầu của Thành ủy.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM có lợi thế và vị trí quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống chính trị TP.HCM và phần lớn cán bộ đảng viên giữ nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu tham mưu chiến lược của TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm chất lượng công việc ngày càng nâng cao theo tiến độ; đồng thời cần tăng cường lãnh đạo về công tác chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM phải quyết tâm chính trị cao trong thực hiện các chủ trương của Đảng nhưng thận trọng, có bước đi vững chắc. Vấn đề đã rõ thì kiên quyết đổi mới, vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ còn nhiều ý kiến khác nhau thì phải nghiên cứu, thí điểm không nóng vội nhưng không bỏ qua cơ hội hoặc chậm trễ bỏ qua cơ hội phát triển", ông Lộc nhấn mạnh.



Phó bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM phải đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo có hệ thống, tập trung.

Nhiều người quan tâm tổng kết thực hiện tinh gọn bộ máy

Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó bí thư, điều hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm các nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ đã thực hiện các quy trình hợp nhất 3 Đảng bộ các cơ quan Đảng của 3 tỉnh, thành phố để thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM; tập trung xây dựng văn kiện, chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ quan tâm nhiều đến việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh gọn bộ máy.

Đại diện các đơn vị có thành tích tốt trong tổ chức, thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 về tinh gọn bộ máy nhận khen thưởng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017, ông Lê Văn Phong, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM cho biết, tình hình tổ chức đảng có nhiều thay đổi.

Theo đó, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị dẫn đến việc hợp nhất một số tổ chức đảng cơ sở; nhiều chi bộ, Đảng bộ cơ sở được sắp xếp lại để phù hợp với tổ chức mới của cơ quan, đơn vị. Số lượng tổ chức đảng giảm nhưng quy mô và phạm vi quản lý đảng viên của mỗi tổ chức đảng lớn hơn, đa ngành, đa lĩnh vực hơn.

Ông Lê Văn Phong thông tin, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; đồng thời tập trung đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đảng ủy đã giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động nghỉ thôi việc ngay và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 cho 4 cán bộ với số tiền hơn 5,1 tỉ đồng.

"Việc sắp xếp này mang lại những tác động tích cực như tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, loại bỏ các chức năng chồng chéo; tăng cường tính thống nhất, toàn diện trong lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo vừa có năng lực quản lý nhà nước vừa am hiểu sâu sắc công tác Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng", Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhìn nhận.