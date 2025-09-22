Phương án sắp xếp đại học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình - Phó ban chỉ đạo T.Ư tổng kết Nghị quyết 18 vừa ký kế hoạch 130 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước



Theo kế hoạch, đối với tổ chức hành chính trung ương, sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành, bảo đảm không trùng giẫm về chức năng, nhiệm vụ.

Sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý ẢNH: DUY TÍNH

Thực hiện nghiêm chủ trương không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; trường hợp đặc biệt, đối với vụ trực thuộc bộ, ngành mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc có số biên chế lớn (từ 45 biên chế trở lên) thì có thể xem xét lập phòng (thực hiện theo đúng quy định, mỗi phòng từ 15 người trở lên).

Tại địa phương, rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới.

Bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Với đơn vị ngoài cơ cấu tổ chức, chỉ giữ lại những đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và các đơn vị đầu ngành gắn với chức năng nhiệm vụ bộ ngành. Còn lại chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đủ điều kiện, cũng như rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong, đáp ứng tiêu chí thành lập theo yêu cầu.

Với các học viện, đại học, trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xây dựng một số trường, trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sắp xếp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn, phân cấp mạnh.

Sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học, chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý.

Với bệnh viện, tiếp tục sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý. Bộ chỉ quản lý bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành. Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, tăng cường tiêm chủng mở rộng.

Địa phương sắp xếp ra sao?

Với địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục được cơ bản giữ nguyên các trường học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có, đề xuất sắp xếp, điều chỉnh nếu cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.

Đối với các tỉnh miền núi, vùng cao, dân tộc thiểu số: Tiếp tục rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ để tập trung hình thành trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã.

Cơ quan y tế địa phương được yêu cầu kiện toàn hệ thống y tế dự phòng, giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện.

Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã; chuyển trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây về trực thuộc sở y tế.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, nghiên cứu phát triển một số doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước quy mô lớn. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, tập trung lĩnh vực then chốt, thiết yếu.

Theo yêu cầu, Ban chỉ đạo đề nghị UBND các tỉnh, thành chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; các bộ ngành và cơ quan thuộc Chính phủ gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25.9.

