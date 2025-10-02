Thành ủy TP.HCM tiếp tục đưa cán bộ thành phố về phường, xã

Sáng 2.10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trao quyết định cho cán bộ. Hội nghị do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì.

Hội nghị trao quyết định cho cán bộ của Thành ủy TP.HCM tổ chức sáng 2.10 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đinh Thanh Nhàn đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp thành phố về cấp xã, gồm:



Chỉ định ông Huỳnh Phong Vân, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Thạnh.

Ông Mai Tiến Dũng, cán bộ ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa.

Ông Lương Văn Nhiền, Trưởng phòng Đối ngoại, Văn phòng UBND TP.HCM làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Bình.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cán bộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chỉ định ông Phan Công Thành, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú An.

Ông Vũ Hồng Thuấn, cán bộ Sở Du lịch, nguyên quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm Phó bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu; đồng thời giới thiệu bầu Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu.

Ông Trần Thanh Huyền, Phó chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó bí thư xã Đất Đỏ; đồng thời giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ.

Ông Nguyễn Đoàn Lộc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Hạnh Thông.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ nhận nhiệm vụ mới ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó chánh văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Lợi; đồng thời giới thiệu bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lợi.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lái Thiêu; đồng thời giới thiệu bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu.

Bà Trần Thị Xuân Thảo, Phó trưởng phòng Hành chính - quản trị, Văn phòng UBND TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bà Rịa; đồng thời giới thiệu Phó chủ tịch HĐND phường Bà Rịa.

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đức Nhuận; đồng thời giới thiệu bầu Phó chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận.

14 cán bộ thành phố được điều động về làm lãnh đạo xã, phường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bà Phạm Thụy Vy, Phó trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khánh; đồng thời giới thiệu bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khánh.

Ông Trần Hữu Nghĩa, Phó trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc; đồng thời giới thiệu bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc.

"Cấp xã là cấp gần dân nhất, phục vụ người dân rõ ràng nhất"

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy luôn đặc biệt quan tâm và chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát và hoàn thiện công tác cán bộ ngày càng tốt hơn.

Việc tiếp tục trao quyết định đưa cán bộ cấp thành phố về cấp xã được ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ là quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy với công tác cán bộ.

Theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, những cán bộ nhận quyết định ngày hôm nay đã trải qua một quá trình rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí. Đây là những cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ ngay tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của mình và được giới thiệu để thẩm định cho các quyết định bổ nhiệm.



Ông Nguyễn Phước Lộc phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cán bộ nhận quyết định phải thể hiện quyết tâm, nỗ lực trong tham gia lãnh đạo, chỉ đạo cùng Đảng bộ các cấp nơi mình đến công tác. Ngay sau khi nhận quyết định, các cán bộ phải xây dựng chương trình hành động của cá nhân.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới lấy tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng để thường xuyên học tập, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Cấp xã là gần dân nhất, trực tiếp phục vụ người dân rõ ràng, dễ thấy nhất nên từng đồng chí phải nêu gương trong việc; không được chủ quan, lơ là, thoái thác công tác và đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời, phải định hướng, giáo dục cán bộ do mình phụ trách đoàn kết, nỗ lực để đồng bộ, lập công tập thể", ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.