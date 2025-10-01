Chiều 1.10, Đảng ủy Quân sự TP.HCM tổ chức hội nghị và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2025. Tham dự có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.



Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đinh Thanh Nhàn thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: SGGP

Thông tin trong hội nghị, thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong quý 3 năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Đồng thời, Đảng ủy Quân sự TP.HCM đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định vững vàng, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.