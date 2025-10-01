Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí thư Trần Lưu Quang làm việc với phường đông dân nhất TP.HCM

Đỗ Trường
Đỗ Trường
01/10/2025 13:17 GMT+7

Sáng 1.10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã làm việc với Đảng ủy, UBND phường Dĩ An (TP.HCM) về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gợi mở với lãnh đạo phường Dĩ An về sự hài lòng và những gì còn trăn trở, mong muốn nhất của địa phương; đồng thời đề nghị lãnh đạo phường nói thẳng, nói thật, nhận định đúng tình hình để Thành ủy có hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

Bí thư Trần Lưu Quang làm việc với phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với phường Dĩ An

ẢNH: T.H


Báo cáo với đoàn công tác về tình hình của địa phương, ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An cho biết: Khi mới sáp nhập phường Dĩ An có dân số trên 228.000 người, nhưng chỉ sau 3 tháng đi vào hoạt động đã lên đến 240.000 người.

"Dân số tăng nhanh đã tạo áp lực rất lớn về an ninh trật tự, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục...", ông Hồng nêu.

Trong khi đó, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An đã bố trí 17 nhân sự với 15 quầy và 5 quầy tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính. Sau 3 tháng hoạt động đã tiếp nhận 13.569 hồ sơ, giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%...

Bí thư Trần Lưu Quang làm việc với phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An

ẢNH: T.H

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng, thực trạng về tăng dân số cơ học tăng nhanh và còn tiếp tục tăng trong thời gian tới là một áp lực rất lớn. Như vậy, đòi hỏi phường Dĩ An phải có định hướng, tầm nhìn để giải tỏa những khó khăn, áp lực, đảm bảo phát triển bền vững.

Cũng tại buổi làm việc, ông Võ Văn Hồng kiến nghị TP.HCM xem xét tính chất đặc thù của phường Dĩ An là có dân số đông nhất TP.HCM để phân bổ biên chế phù hợp cho các cơ quan Đảng, chính quyền, các phòng ban chuyên môn, tăng cấp phó tại các cơ quan tham mưu để tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao.

Ông Võ Văn Hồng kiến nghị cho sử dụng người hoạt động không chuyên trách; đồng thời xem xét bổ sung biên chế ở các lĩnh vực còn thiếu như: quy hoạch, xây dựng, chuyển đổi số, nội vụ…

Ngoài ra, lãnh đạo phường Dĩ An cũng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho phường tiếp tục chỉnh trang đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các khu phân lô tự phát đủ điều kiện, phù hợp quy hoạch…

Bí thư Trần Lưu Quang làm việc với phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An

ẢNH: T.H

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chia sẻ những áp lực và biểu dương những nỗ lực khắc phục khó khăn của phường Dĩ An, đưa tổ chức bộ máy hoạt động ổn định khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị phường Dĩ An phát huy lợi thế, chủ động thích ứng với thực tế đặc thù của địa bàn, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và chú trọng công tác đào tạo thực chất để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tin liên quan

Ông Võ Văn Hồng làm Bí thư phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM

Ông Võ Văn Hồng làm Bí thư phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM

Sáng 18.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Dĩ An đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 và công bố quyết định của Thành ủy TP.HCM chỉ định ông Võ Văn Hồng làm Bí thư Đảng ủy phường.

Ngày đầu làm việc ở Dĩ An, phường đông dân nhất TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Ngay lập tức đảm bảo đủ trường, lớp cho phường Bình Dương

Khám phá thêm chủ đề

phường Dĩ An Trần Lưu Quang TP.HCM dân số trung tâm phục vụ hành chính công Bí thư thành ủy Chính quyền địa phương cán bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận