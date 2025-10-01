Bí thư Trần Lưu Quang làm việc với phường đông dân nhất TP.HCM

Mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gợi mở với lãnh đạo phường Dĩ An về sự hài lòng và những gì còn trăn trở, mong muốn nhất của địa phương; đồng thời đề nghị lãnh đạo phường nói thẳng, nói thật, nhận định đúng tình hình để Thành ủy có hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với phường Dĩ An





Báo cáo với đoàn công tác về tình hình của địa phương, ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An cho biết: Khi mới sáp nhập phường Dĩ An có dân số trên 228.000 người, nhưng chỉ sau 3 tháng đi vào hoạt động đã lên đến 240.000 người.

"Dân số tăng nhanh đã tạo áp lực rất lớn về an ninh trật tự, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục...", ông Hồng nêu.

Trong khi đó, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An đã bố trí 17 nhân sự với 15 quầy và 5 quầy tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính. Sau 3 tháng hoạt động đã tiếp nhận 13.569 hồ sơ, giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%...

Ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng, thực trạng về tăng dân số cơ học tăng nhanh và còn tiếp tục tăng trong thời gian tới là một áp lực rất lớn. Như vậy, đòi hỏi phường Dĩ An phải có định hướng, tầm nhìn để giải tỏa những khó khăn, áp lực, đảm bảo phát triển bền vững.

Cũng tại buổi làm việc, ông Võ Văn Hồng kiến nghị TP.HCM xem xét tính chất đặc thù của phường Dĩ An là có dân số đông nhất TP.HCM để phân bổ biên chế phù hợp cho các cơ quan Đảng, chính quyền, các phòng ban chuyên môn, tăng cấp phó tại các cơ quan tham mưu để tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao.

Ông Võ Văn Hồng kiến nghị cho sử dụng người hoạt động không chuyên trách; đồng thời xem xét bổ sung biên chế ở các lĩnh vực còn thiếu như: quy hoạch, xây dựng, chuyển đổi số, nội vụ…

Ngoài ra, lãnh đạo phường Dĩ An cũng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho phường tiếp tục chỉnh trang đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các khu phân lô tự phát đủ điều kiện, phù hợp quy hoạch…

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chia sẻ những áp lực và biểu dương những nỗ lực khắc phục khó khăn của phường Dĩ An, đưa tổ chức bộ máy hoạt động ổn định khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị phường Dĩ An phát huy lợi thế, chủ động thích ứng với thực tế đặc thù của địa bàn, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và chú trọng công tác đào tạo thực chất để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...