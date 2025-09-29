Công an TP.HCM được hỗ trợ trên 467 tỉ đồng mua sắm thiết bị, phương tiện

Sáng 29.9, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho Công an TP.HCM mua sắm trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, sửa chữa trụ sở cho công an phường, xã, đặc khu, đồn thuộc TP.HCM.

Theo đó, HĐND TP.HCM chấp thuận hỗ trợ kinh phí cho Công an TP.HCM số tiền trên 467 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ… Nguồn kinh phí thực hiện được cân đối từ dự toán ngân sách đã bố trí cho Công an TP.HCM trong năm 2025.

HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM tổ chức triển khai, thực hiện việc mua sắm theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật có liên quan. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chi ngân sách được giao, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính; mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo đảm hiện đại, nâng cao năng thực thi hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công an TP.HCM.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của HĐND TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, công an ở nhiều xã phường trên địa bàn TP.HCM đã kiến nghị được trang bị thiết bị, phương tiện để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành.

Cụ thể, tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang với phường Bình Dương, công an phường đã đề nghị được trang bị một số phương tiện để phục vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông… do địa bàn rộng, tập trung nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng lưu ý cần đặc biệt quan tâm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở các địa phương có nhiều khu công nghiệp như ở phường Bình Dương.