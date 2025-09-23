TP.HCM: Trung tâm hành chính Bình Dương cũ sẽ sôi động trở lại

Ngày 23.9, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản đề xuất phương án sử dụng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ (đường Lê Duẩn, phường Bình Dương, TP.HCM) làm trụ sở hoạt động cho các cơ quan sở, ngành, các hội, Trung tâm khoa học công nghệ TP.HCM và tòa nhà đa năng khoa học công nghệ.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ có 2 tòa tháp đôi (A và B), ngoài tầng hầm và tầng mái chung (có sân đỗ trực thăng), mỗi tháp có 22 tầng (trong đó có 2 tầng kỹ thuật) với tổng diện tích sử dụng 113.953 m2.

Trước khi sáp nhập với TP.HCM, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương là nơi làm việc của 55 cơ quan, đơn vị, tổ chức với số lượng khoảng 4.000 chỗ làm việc.

Trung tâm hành chính Bình Dương cũ hiện nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi sáp nhập, tháp A còn 18/23 cơ quan, đơn vị; tháp B còn 20/32 cơ quan đơn vị đang làm việc, với tổng số khoảng 1.000 người.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM về bố trí, sắp xếp các cơ quan đơn vị, tổ chức làm việc tại Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ) hiện nay, tầng 1 trước đây là bộ phận 1 cửa, Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ được giữ nguyên hiện trạng.

Tháp A của tòa nhà, Sở Xây dựng đề xuất sắp xếp nơi làm việc cho 18 sở, ban, ngành, trong đó như Sở Nông nghiệp và Môi trường khoảng 313 người; Sở Xây dựng khoảng 294 người; Sở Tài chính khoảng 25 người; Ban Quản lý các khu công nghiệp khoảng 41 người…

Đối với tháp B của tòa nhà, theo ý kiến của Tổng công ty Becamex (thuộc UBND TP.HCM), hầu hết diện tích các tầng để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm khoa học công nghệ TP.HCM và Tòa nhà đa năng khoa học công nghệ.

Về kinh phí vận hành tòa nhà, Sở Xây dựng đề nghị giao cho Văn phòng UBND TP.HCM nghiên cứu, thực hiện như trước đây UBND tỉnh Bình Dương đã quản lý, vận hành.

Trước đó, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với phường Bình Dương, trong đó có nhắc đến Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ và cho rằng "khu vực này hiện nay khá vắng, khá buồn thì phải làm cho sôi động trở lại".