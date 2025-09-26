Xây nhầm nhà trên đất người khác ở xã Bàu Bàng: Người xây dựng không nhận sai

Ngày 26.9, UBND xã Bàu Bàng (TP.HCM) đã tiến hành làm việc với ông T.V.N (ở xã Bàu Bàng), người xây nhầm nhà trên đất của bà N.T.A.N (ở phường Tam Bình, TP.HCM) về việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ngày 29.9.2023 của UBND huyện Bàu Bàng (Bình Dương cũ).

Theo quyết định kể trên, năm 2016 ông T.V.N có thửa đất số 1701 ở thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ) xây dựng căn nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp nhưng không xin phép chính quyền địa phương, không thuê đo đạc cắm mốc ranh đất… dẫn đến việc xây nhầm nhà lên thửa đất số 1700 và 1699 của gia đình bà N.T.A.N.

Mảnh trích lục địa chính của Phòng quản lý đô thị huyện Bàu Bàng (Bình Dương cũ) xác định hiện trạng căn nhà đã xây nhầm lên thửa đất 1700 và 1699 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi gia đình bà N.T.A.N phát hiện và làm đơn khiếu nại nhiều lần, sau đó UBND huyện Bàu Bàng kiểm tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông T.V.N, số tiền phạt 8 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả là trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Tuy nhiên, ông T.V.N không nhận sai và khởi kiện ra tòa, yêu cầu tòa án tuyên hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng đối với ông.

Qua các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn yêu cầu của ông T.V.N và nhận định vị trí đất của ông T.V.N có số thửa 1701; vị trí căn nhà ông T.V.N đã xây nhầm lên thửa đất số 1700 và 1699 của gia đình bà N.T.A.N.

Người xây nhầm nhà đề nghị kiểm tra lại toàn bộ các thửa đất trong khu vực

Tại buổi làm việc (lần thứ 2 sau khi có phán quyết của TAND cấp cao tại TP.HCM ngày 6.9.2024) với UBND xã Bàu Bàng (ngày 25.9 vừa qua), ông T.V.N vẫn không thừa nhận sai và cho rằng: "Gia đình tôi vẫn khẳng định theo hiện trạng thực tế thì gia đình chúng tôi xây là không sai. Tôi đề nghị kiểm tra lại toàn bộ các thửa đất ở khu vực này để người dân sử dụng đúng theo vị trí đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Xây nhầm nhà trên đất của gia đình bà N.T.A.N ở xã Bàu Bàng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn bà N.T.A.N thì đề nghị chính quyền địa phương giải quyết triệt để vụ việc theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho người dân và trả lại hiện trạng đất ban đầu cho gia đình bà N.T.N.N.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà N.T.A.N cho biết: "Chúng tôi đã quá mệt mỏi khi phải đi lên đi xuống để khiếu nại trong một thời gian dài. Sau khi có phán quyết của tòa án, một lần nững tôi đề nghị UBND xã Bàu Bàng giải quyết dứt điểm, không để vụ việc kéo dài thêm", bà N. nói.

Kết thúc buổi làm việc với các bên, ông Huỳnh Tấn Cường, Phó chủ tịch UBND xã Bàu Bàng ghi nhận các ý kiến của ông T.V.N và bà N.T.A.N, đồng thời giao cho Phòng Kinh tế thuộc UBND xã Bàu Bàng tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.