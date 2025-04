Bình Dương: Có 10 xã phường trọng điểm sau sáp nhập; 9 xã lấy tên huyện cũ.

Bình Dương hiện có 91 xã, phường, thị trấn; 4 huyện và 5 thành phố; diện tích trên 2.694 km2; quy mô dân số (bao gồm thường trú và tạm trú) khoảng trên 2.722.527 người.

Theo định hướng, tiêu chí thành lập đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập, xã mới có diện tích 60 km2, dân số 24.000 người; phường có diện tích 15 km2, dân số 45.000 người. Nếu 3 phường, xã nhập lại thì chỉ cần 1 trong 2 tiêu chí (diện tích, hoặc dân số).

Theo đó, Bình Dương dự kiến sáp nhập 91 đơn vị hành chính cấp xã giảm (55 đơn vị) còn 36 xã, phường; trong đó có 9 xã, phường lấy tên huyện, thành phố (có 2 xã phường không thuộc trọng điểm lấy tên huyện, thành phố là Thuận An và Phú Giáo). Trung tâm xã, phường trọng điểm đặt tại UBND cấp huyện sau khi sáp nhập.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương tại P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Các xã, phường trọng điểm của Bình Dương, riêng Thủ Dầu Một có 2 phường

1. TP.Thủ Dầu Một, sáp nhập các phường: Phú Cường, Phú Thọ, Chánh Nghĩa, Hiệp Thành (khu phố 1, 2, 3, 4) và Chánh Mỹ (khu phố Chánh Lộc 1, Chánh Lộc 2, Chánh Lộc 7). Tên gọi P.Thủ Dầu Một, trụ sở tại UBND TP.Thủ Dầu Một hiện nay.

Các phường: Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân và P.Phú Chánh (TP.Tân Uyên) sáp nhập thành phường Bình Dương. Trụ sở UBND P.Hòa Phú.

Trung tâm TP.Thủ Dầu Một tại P.Phú Cường. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

2. TP.Thuận An, các phường: Lái Thiêu, Bình Nhâm, Vĩnh Phú (khu phố Hòa Long, khu phố Tây) sáp nhập thành P.Lái Thiêu, trụ sở UBND TP.Thuận An.

3. TP.Dĩ An, sáp nhập các phường Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp (các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A và Tân Long). Tên gọi P.Dĩ An, trụ sở UBND TP.Dĩ An.

4. TP.Tân Uyên, sáp nhập xã Bạch Đằng, P.Uyên Hưng (TP.Tân Uyên); xã Tân Lập, xã Đất Cuốc (H.Bắc Tân Uyên), xã Tân Mỹ (H.Bắc Tân Uyên, các ấp 2, 3, Xóm Đèn, Vườn Vũ, Bưng Lương). Tên gọi P.Tân Uyên, trụ sở UBND TP.Tân Uyên.

5. TP.Bến Cát, sáp nhập P.Mỹ Phước (TP.Bến Cát, trừ khu phố 1) với xã Tân Hưng (H.Bàu Bàng). Tên gọi P.Bến Cát, trụ sở UBND TP.Bến Cát.

6. H.Bắc Tân Uyên, sáp nhập TT.Tân Thành, xã Đất Cuốc, xã Tân Định. Tên gọi xã Bắc Tân Uyên, trụ sở UBND H.Bắc Tân Uyên.

Trụ sở UBND H.Bắc Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

7. H.Phú Giáo, sáp nhập TT.Phước Vĩnh, xã An Bình và xã Tam Lập (các ấp: Gia Biện, Đồng Tâm). Tên gọi xã Phước Vĩnh, trụ sở UBND H.Phú Giáo.

8. H.Bàu Bàng, toàn bộ TT.Lai Uyên, trừ khu phố Bàu Lòng (nhập về xã Trừ Văn Thố). Tên gọi xã Bàu Bàng, trụ sở UBND H.Bàu Bàng.

9. H.Dầu Tiếng, sáp nhập TT.Dầu Tiếng, xã Định An, xã Định Thành, xã Định Hiệp (các ấp Định Lộc, Hiệp Thọ, Hiệp Lộc, Hiệp Phước). Tên gọi xã Dầu Tiếng, trụ sở UBND H.Dầu Tiếng.

Các xã, phường thay đổi địa giới hành chính.

1. TP.Dĩ An, ngoài sự thay đổi về địa giới hành chính của P.Dĩ An (dự kiến sau sáp nhập) còn có P.Tân Đông Hiệp (tên gọi sau sáp nhập) trên cơ sở hợp nhất P.Tân Bình, P.Tân Đông Hiệp (các khu phố Đông Thành, Đông An, Tân An, Đông Tác) và P.Thái Hòa (TP.Tân Uyên, các khu phố: Ba Đình, Tân Ba, Mỹ Hiệp, Tân Mỹ). Trụ sở tại UBND P.Tân Bình.

Trụ sở UBND P.Tân Bình (Dĩ An). ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

2. TP.Thuận An, sáp nhập P.Thuận Giao, P.Bình Chuẩn (các khu phố: Bình Quới A, Bình Quới B, Bình Phú) thành P.Thuận Giao, trụ sở UBND P.Bình Chuẩn.

P.Bình Hòa, P.Vĩnh Phú (các khu phố Trung, Đông, Phú Hội) thành P.Bình Hòa, trụ sở UBND P.Bình Hòa.

P.An Phú và P.Bình Chuẩn (các khu phố Bình Phước A, Bình Phước B) thành P.An Phú, trụ sở UBND P.An Phú.

3. TP.Thủ Dầu Một, ngoài P.Bình Dương (như kể trên, nhập thêm P.Phú Chánh của Tân Uyên); P.Thủ Dầu Một (nhập một số khu phố của P.Chánh Mỹ và P.Hiệp Thành), có P.Phú Lợi sáp nhập với P.Phú Hòa và khu phố 7, 8 của P.Hiệp Thành, tên gọi P.Phú Lợi, trụ sở UBND P.Phú Hòa.

4. TP.Tân Uyên, ngoài P.Tân Uyên (như kể trên) có P. Thạnh Phước, P.Tân Vĩnh Hiệp, xã Thạnh Hội và các khu phố Phước Thái, Phước Hải, Vĩnh Phước của P.Thái Hòa sáp nhập lại thành P.Tân Khánh; trụ sở UBND P.Thái Hòa.

Trung tâm TP.Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

5. TP.Bến Cát, ngoài P.Bến Cát (tên gọi mới, sáp nhập 2 xã của H.Bàu Bàng, như trên), có P.An Tây, xã Thanh Tuyền (trừ ấp Đường Long) và ấp Kiến An, ấp Hố Cạn, xã An Lập (H.Dầu Tiếng) sáp nhập thành P.Tây Nam, trụ sở UBND P.An Tây.

P.An Điền, khu phố 1 P.Mỹ Phước và xã Long Nguyên (H.Bàu Bàng) sáp nhập thành P.Long Nguyên, trụ sở đặt tại P.An Điền.

P.Chánh Phú Hòa và xã Hưng Hòa (H.Bàu Bàng) sáp nhập thành P.Chánh Phú Hòa, trụ sở UBND P.Chánh Phú Hòa hiện nay.

P.Phường Thới Hòa giữ nguyên hiện trạng hiện nay.

6. H.Bắc Tân Uyên, ngoài xã Bắc Tân Uyên (như kể trên), có xã Tân Mỹ (các ấp: 1, Giáp Lạc), xã Thường Tân, xã Lạc An và xã Hiếu Liêm, sáp nhập lại thành xã Thường Tân, trụ sở UBND xã Thường Tân hiện nay.

7. H.Phú Giáo, ngoài xã Phước Vĩnh (như kể trên), sáp nhập xã Vĩnh Hòa, xã Phước Hòa và các ấp Cây Khô, Đuôi Chuột của xã Tam Lập thành xã Vĩnh Hòa, trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hiện nay.

Trụ sở UBND H.Bàu Bàng. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

8. H.Bàu Bàng, ngoài xã Bàu Bàng (như kể trên) có xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường II và khu phố Bàu Lòng của TT. Lai Uyên, sáp nhập thành xã Trừ Văn Thố, trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố.

9. H.Dầu Tiếng, ngoài xã Dầu Tiếng (như kể trên) có xã Minh Tân (trừ ấp Tân Định), xã Minh Hòa và xã Minh Thạnh (trừ các ấp Căm Xe, Cần Đôn) sáp nhập thành xã Minh Thạnh, trụ sở UBND xã Minh Hòa hiện nay.

Xã Long Tân, xã Long Hòa; ấp Tân Định của xã Minh Tân và các ấp: Căm Xe, Cần Đôn của xã Minh Thạnh, sáp nhập thành xã Long Hòa, trụ sở xã Long Hòa hiện nay.

Xã Thanh An, các ấp: Định Phước, Đồng Trai, Định Thọ, Dáng Hương của xã Định Hiệp; ấp Đường Long của xã Thanh Tuyền và xã An lập (trừ ấp Hố Cạn, ấp Kiến An) sáp nhập thành xã Thanh An, trụ sở UBND xã Thanh An hiện nay.