Các huyện, thành phố trực thuộc Bình Dương: TP.Bến Cát tập trung nhiều KCN nhất tỉnh

Khi mới được thành lập, TP.Bến Cát có diện tích 234,35 km2, quy mô dân số 364.578 người với 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường Mỹ Phước, Thới Hòa, An Điền, An Tây, Tân Định, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi và xã Phú An.

TP.Bến Cát nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Bình Dương, giáp sông Sài Gòn và H.Củ Chi (TP.HCM); giáp TP.Thủ Dầu Một, TP.Tân Uyên, H.Bàu Bàng, H.Dầu Tiếng và H.Bắc Tân Uyên (Bình Dương).

Theo lịch sử Đảng bộ Bến Cát, năm 1977, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định sáp nhập 2 huyện Dầu Tiếng và Bến Cát thành H.Bến Cát thuộc tỉnh Sông Bé.

Năm 1999, H.Bến Cát được chia tách để tái lập H.Dầu Tiếng thuộc tỉnh Bình Dương (năm 1997 tách tỉnh Sông Bé thành Bình Dương, Bình Phước). Đến năm 2013, H.Bến Cát tiếp tục được chia tách để thành lập TX.Bến Cát và H.Bàu Bàng (Bình Dương).

Theo dự kiến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Bình Dương, TP.Bến Cát sẽ sáp nhập 7 phường, xã thành 3 phường và 1 phường không phải sáp nhập. Cụ thể, sáp nhập P.Mỹ Phước và các khu phố từ 1 đến 8 của P.Chánh Phú Hòa thành 1 phường, tên gọi dự kiến là P.Bến Cát; sáp nhập Phú An, An Điền, An Tây thành 1 phường, tên gọi dự kiến là P.Tây Nam; sáp nhập các phường Tân Định, Hòa Lợi và khu phố 9 thuộc P.Chánh Phú Hòa thành 1 phường, tên dự kiến là P.Tân Định; còn lại P.Thới Hòa giữ nguyên tên gọi, hiện trạng (không phải sáp nhập).

Dẫn đầu về số lượng KCN

TP.Bến Cát là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, là đô thị loại 3, mật độ dân số 1.555 người/km2. Bến cát hiện có 6.279 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn trên 69.600 tỉ đồng và 860 dự án FDI, tổng số vốn đầu tư trên 10,2 tỉ đô la Mỹ.

Bến Cát hiện cũng là địa phương có nhiều KCN nhất Bình Dương như: KCN Mỹ Phước 1 (diện tích 400 ha, thành lập 2002); KCN Mỹ Phước 2 (800 ha, thành lập 2005); KCN Mỹ Phước 3 (700 ha, thành lập 2007); KCN Quốc tế Protrade (500 ha, thành lập 2018); KCN Thới Hòa (202 ha, thành lập 2014); KCN Việt Hương 2 (250 ha, thành lập 2003); KCN Rạch Bắp (278 ha, thành lập 2005) và KCN Rạch Bắp mở rộng (361 ha; phê duyệt từ 2005, mở rộng 2024).

Theo báo cáo của UBND TP.Bến Cát, năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 258.108 tỉ đồng; thương mại dịch vụ đạt trên 121.205 tỉ đồng; nông nghiệp đạt 760 tỉ đồng. Thu ngân sách đạt trên 5.833 tỉ đồng, xếp thứ 4 trong tỉnh (sau TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An). Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 138 triệu đồng/người/năm.

Hiện nay, TP.Bến Cát đang triển các dự án trọng điểm trên địa bàn như dự án Cảng tổng hợp An Tây (diện tích 100 ha, vốn đầu tư trên 2.300 tỉ đồng) là cảng sông lớn nhất tỉnh; đường Vành đai 3 TP.HCM…

