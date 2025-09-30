Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
30/09/2025 13:55 GMT+7

Ông Trần Quang Lâm, 52 tuổi, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Chiều 30.9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Ông Lâm làm Giám đốc Sở Xây dựng thay thế ông Võ Hoàng Ngân được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (phải) và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa ông Trần Quang Lâm (thứ 2 từ phải sang)

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Trần Quang Lâm, 52 tuổi, quê Quảng Bình; trình độ thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Quang Lâm có thời gian dài công tác trong ngành giao thông vận tải, xây dựng (gần 30 năm); từng làm kỹ sư tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát của Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam thuộc Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Sau đó, ông đến công tác tại Khu Quản lý giao thông đô thị TP.HCM, rồi Phòng Quản lý giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM), Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM- Ảnh 2.

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đến tháng 8.2014, ông Trần Quang Lâm làm Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, rồi làm giám đốc sở này từ tháng 4.2019. 

Ngày 1.3.2025, khi TP.HCM thành lập Sở Giao thông công chánh, ông Trần Quang Lâm được UBND TP.HCM bổ nhiệm làm giám đốc sở. 

Hồi giữa tháng 4.2025, ông Trần Quang Lâm được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giữa tháng 5.2025, khi TP.HCM hợp nhất Sở Xây dựng với Sở Giao thông công chánh, ông Trần Quang Lâm được giao quyền Giám đốc Sở Xây dựng. Đến khi TP.HCM sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Lâm giữ chức phó giám đốc sở này.

