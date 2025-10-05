Quảng Trị phải đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc

Dấu mốc lịch sử mở ra thời kỳ phát triển mới

Sáng 5.10, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội cùng đón nhiều Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ...

Có 449 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 129.000 đảng viên của tỉnh Quảng Trị đến dự đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị được tổ chức trọng thể ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt - kỳ đại hội đầu tiên của tỉnh mới hợp nhất, mở ra thời kỳ phát triển và đổi thay mạnh mẽ, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình cách mạng của Đảng bộ. Vì thế, theo ông Quang, đại hội xác định chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung".

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đánh giá về cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo chính trị của đại hội nêu rõ công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ "then chốt", triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng cao. Mặt trận, đoàn thể phát huy vai trò tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt kế hoạch (Quảng Bình 12/15, Quảng Trị 10/15). Kinh tế phục hồi, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; du lịch, công nghiệp, nông nghiệp tăng trưởng ổn định; hạ tầng, quy hoạch, đầu tư có bước tiến mới. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, giảm nghèo chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân cải thiện; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh vững chắc.

Đại hội cũng đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, lấy 4 trụ cột: năng lượng - logistics - du lịch - nông nghiệp xanh làm động lực; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; khai thác hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây và mở rộng không gian phát triển mới. Đến năm 2045, Quảng Trị phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.

Khơi dậy nội lực, huy động ngoại lực, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến thăm hỏi nhân dân Quảng Trị sau bão số 10 và cho biết trong thời gian này Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng sẽ chuyển 30 tỉ đồng do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gửi đến đồng bào Quảng Trị sau bão lớn.

Ông Chiến chúc mừng những thành tích Quảng Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá đã được trình bày trong dự thảo báo cáo chính trị; đồng thời đề nghị đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đề ra giải pháp thiết thực, thực hiện tốt một số nội dung.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, phát biểu tại đại hội ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo đó, ông Chiến yêu cầu Đảng bộ Quảng Trị cần nhận diện khách quan, khi hợp nhất tỉnh sẽ mở rộng không gian phát triển với quy mô, tiềm năng lợi thế lớn hơn. Đó là hệ thống giao thông đồng bộ, gần 200 km bờ biển, hệ thống cửa khẩu quốc tế quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây; có lợi thế phát triển năng lượng sạch, trung tâm logistic; có tài nguyên du lịch độc đáo, kết hợp giữa di sản thiên nhiên gắn với di tích lịch sử hào hùng của dân tộc.

"Tỉnh cần khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy đoàn kết, thống nhất làm sức mạnh; lấy nguồn lực trong tỉnh là chủ yếu, nguồn lực ngoài tỉnh là quan trọng để đầu tư phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số", ông Chiến nói.

Các đại biểu dự đại hội ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng theo ông Chiến, cần xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch của miền Trung, hướng tới tầm vóc quốc gia; tận dụng lợi thế đường truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam để hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ năng lượng; khai thác tối đa vị trí chiến lược độc nhất, điểm giao thoa của trục Bắc - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây xây dựng trung tâm logistic liên vùng, chuỗi giá trị "cửa khẩu - cảng biển - sân bay"; đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, "Vương quốc hang động" với "ký ức chiến tranh, khát vọng hòa bình"; kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch tâm linh, hoài niệm.

Ông Chiến yêu cầu Đảng bộ Quảng Trị cần nghiên cứu, nhận diện đúng đắn những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban hành, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khả thi, phấn đấu đạt được kết quả thiết thực có thể đo đếm được. Trong đó tập trung huy động mọi nguồn lực; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp để tạo ra động lực phát triển mới của tỉnh; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ cho ngành kinh tế mới; đẩy mạnh phát triển GD-ĐT, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài;

Tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo, lo sinh kế cho người dân, nhất là ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sản phẩm hàng hóa có thương hiệu. Tiếp tục tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; tập trung cao độ cho công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ông Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa mới ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngoài ra, ông Chiến cũng yêu cầu Đảng bộ tỉnh tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường công tác quân sự, quốc phòng; quản lý chặt chẽ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

"Tôi tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của đại hội và kỳ vọng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị sẽ phát huy truyền thống của quê hương cách mạng với những con người trung dũng kiên cường; chịu thương, chịu khó; giàu nghĩa tình, thủy chung son sắt; mang trong mình ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên; đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững; mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc", ông Chiến nhấn mạnh.