Thời sự

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đại hội đại biểu lần thứ nhất

Nguyễn Long
Nguyễn Long
28/09/2025 12:02 GMT+7

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 28.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM dự đại hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đại hội đại biểu lần thứ nhất- Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo cho biết, trong giai đoạn vừa qua, MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm thực hiện; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, bảo đảm người dân được phát huy quyền làm chủ, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình thông qua Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đại hội đại biểu lần thứ nhất- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết mục tiêu tổng quát của Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo là phát huy sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị và người dân đặc khu, thực hiện phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Đổi mới - Phát triển".

Qua đó, góp phần xây dựng đặc khu Côn Đảo phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử, an toàn và thân thiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo cũng đưa ra 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đó là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và triển khai các mô hình ứng dụng kinh tế tuần hoàn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững, xây dựng đặc khu phát triển toàn diện xanh - sạch - đẹp.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị đặc khu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đại hội đại biểu lần thứ nhất- Ảnh 3.
Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đại hội đại biểu lần thứ nhất- Ảnh 4.
Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đại hội đại biểu lần thứ nhất- Ảnh 5.
Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đại hội đại biểu lần thứ nhất- Ảnh 6.

Các đại biểu viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước khi đại hội diễn ra, bà Võ Ngọc Thanh Trúc cùng đoàn công tác đã viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương ở đặc khu Côn Đảo.

