Triển khai chăm sóc răng miệng cho học sinh và người cao tuổi tại Côn Đảo

Nhằm nâng cao sức khỏe răng miệng cho cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn, từ ngày 18 - 21.9, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM phối hợp cùng đoàn công tác của Bộ Y tế và Thành ủy TP.HCM, thực hiện chuyến công tác thiện nguyện tại đặc khu Côn Đảo.

Đoàn công tác đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe răng miệng cho 1.030 học sinh Trường tiểu học Cao Văn Ngọc; khám các bệnh lý răng miệng cho 220 người cao tuổi trên địa bàn; tập huấn kiến thức về nha học đường cho giáo viên và nhân viên y tế địa phương, trang bị kiến thức để duy trì và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh lâu dài.

Y bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe răng miệng cho học sinh tiểu học tại đặc khu Côn Đảo ẢNH: BVCC

Theo tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, dịp này cũng diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và Trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú.

Theo đó, hai bên cam kết sẽ cùng phối hợp triển khai "Chương trình nha học đường theo mô hình trường - trạm và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi", giai đoạn 2025 - 2028, hướng tới mục tiêu bền vững.

Ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và Trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo ẢNH: BVCC

Ngoài ra, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM đã trao tặng 6 bộ ghế nha khoa lưu động cùng các thiết bị nha khoa khác, với tổng trị giá 600 triệu đồng cho Trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo, nhằm hỗ trợ địa phương nâng cao năng lực khám chữa bệnh.

Kết quả khám sàng lọc ban đầu cho thấy những con số đáng được quan tâm về sức khỏe răng miệng tại Côn Đảo: Tỷ lệ sâu răng ở trẻ em lên tới 84%; tỷ lệ mất răng và mắc các bệnh nha chu ở người cao tuổi lần lượt là 72% và 29%. Những số liệu này phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng rất lớn của người dân địa phương.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM cho biết sẽ xây dựng lộ trình can thiệp phù hợp trong 3 năm tới, tập trung vào trẻ em và người cao tuổi, để từng bước cải thiện, nâng cao sức khỏe răng miệng cho cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo.

Những năm gần đầy, Bộ Y tế quan tâm nhiều đến chương trình nha học đường, triển khai mô hình trường - trạm ẢNH: BVCC

Chuyến công tác thể hiện sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Bộ Y tế, TP.HCM và nỗ lực của ngành y tế trong việc chăm lo sức khỏe toàn diện cho nhân dân, đặc biệt là tại những vùng đảo xa của Tổ quốc.