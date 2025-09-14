Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hình ảnh đẹp từ phòng mổ cứu người ở đặc khu Côn Đảo

Duy Tính
Duy Tính
14/09/2025 13:13 GMT+7

Bác sĩ ở trung tâm TP.HCM ra đặc khu Côn Đảo phẫu thuật thành công ca gãy mâm chày và ca chấn thương bụng đa cơ quan, cứu sống bệnh nhân sau tai nạn, chấn thương.

Ngày 14.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết, các bác sĩ luân phiên và tăng cường ra đặc khu Côn Đảo vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật kết hợp xương xâm lấn tối thiểu cho bệnh nhân bị gãy kín mâm chày.

Trước đó, ngày 11.9, nam bệnh nhân L.Q.V (36 tuổi) nhập viện tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo vì đau, sưng gối phải sau va chạm khi chơi đá bóng.

Bệnh nhân được thạc sĩ - bác sĩ Hoàng Quốc Anh, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM thăm khám và chỉ định các cận lâm sàng như X-quang và CT-scanner.

Hình ảnh đẹp từ phòng mổ cứu người ở đặc khu Côn Đảo- Ảnh 1.

Không có sự hỗ trợ của hệ thống C-arm nên phẫu thuật viên phải dừng bút chuyên dụng vẽ đánh dấu các mốc giải phẫu để thiết kế đường mổ

ẢNH: BSK

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị gãy kín mâm chày chân phải (Schatzker II) và được chỉ định phẫu thuật kết hợp xương. Bác sĩ Hoàng Quốc Anh đã hội chẩn từ xa và xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM.

Bác sĩ Trần Chí Khôi - chuyên gia giàu kinh nghiệm của khoa Chi dưới - đã được cử ra đặc khu Côn Đảo, đồng thời mang theo nhiều dụng cụ và phương tiện kết hợp xương để hỗ trợ triển khai ca mổ.

Ngày 13.9, các bác sĩ đã phối hợp thực hiện thành công ca phẫu thuật kết hợp xương xâm lấn tối thiểu cho bệnh nhân. 

Hình ảnh đẹp từ phòng mổ cứu người ở đặc khu Côn Đảo- Ảnh 2.

Ca mổ kết hợp xương xâm lấn tối thiểu thành công

ẢNH: BSK

"Ê kíp phẫu thuật đã triển khai thành công kỹ thuật kết hợp xương với phương pháp xâm lấn tối thiểu, đường mổ nhỏ - điều mà trước đây chỉ thực hiện được tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình với sự hỗ trợ của hệ thống C-arm (xác định vị trí giải phẫu, định vị chính xác các dụng cụ phẫu thuật (như ốc, vít) và theo dõi tiến trình thủ thuật)", Sở Y tế TP.HCM cho biết.

Trở về sau ca mổ, chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, bác sĩ Trần Chí Khôi nói: nếu một bệnh nhân bị chấn thương nặng như vỡ tạng rỗng, chấn thương sọ não, gãy xương lớn mà di chuyển từ đặc khu Côn Đảo vào đất liền bằng tàu biển hay máy bay thì rất nguy hiểm đến tính mạng, tốn kém tiền bạc cho gia đình và nhà nước. 

Do vậy phương án tối ưu nhất vẫn là xây dựng tại chỗ một bệnh viện với trang thiết bị đầy đủ, rồi bác sĩ chuyên khoa từ trong đất liền sẽ hội chẩn với lực lượng tại chỗ hay bay ra để điều trị cho bệnh nhân.

Hình ảnh đẹp từ phòng mổ cứu người ở đặc khu Côn Đảo- Ảnh 3.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân mổ cứu bệnh nhân bị chấn thương bụng kín

ẢNH: BSP

Trước đó, ngày 9.9, cũng tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo, các bác sĩ khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Bình Dân đã phẫu thuật nội soi cấp cứu, cứu sống một nam thanh niên 17 tuổi bị chấn thương bụng, tổn thương đa cơ quan sau tai nạn giao thông.

Đặc biệt, ca mổ này do Giám đốc Bệnh viện Bình Dân - bác sĩ Trần Vĩnh Hưng trực tiếp chỉ đạo. Trưởng kíp mổ là bác sĩ Lương Thanh Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bình Dân. Tham gia ca mổ còn có các bác sĩ từ chuyên khoa Ngoại tổng quát, ngoại lồng ngực - mạch máu, tiết niệu, gây mê hồi sức… từ Bệnh viện Bình Dân tăng cường ra đặc khu Côn Đảo.

