TP.HCM mời doanh nghiệp tuyên truyền Đại hội Đảng bộ lần thứ 1 trên nền tảng số

Ngày 3.10, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai thực hiện tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) trên nền tảng số thông qua các công ty mạng đa kênh (MCN) và doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Theo đó, các doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tích cực đăng tải các tin, bài viết, video clip từ các cơ quan báo chí Việt Nam về các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị đang vận hành.

Các doanh nghiệp mạng đa kênh (MCN) triển khai tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, sáng tạo, phù hợp từng đối tượng. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng của đơn vị quản lý gắn với hashtag #Thanhphotrongtoi, #MyHoChiMinh.

Thời gian thực hiện từ nay đến 20.10. Các bài viết tuyên truyền cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1 sẽ được đăng tải hằng ngày.

Tại hội nghị, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Phó trưởng phòng Truyền thông xã hội và Nội dung số (Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM) cho biết, trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM mong muốn các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị vận hành trang tin điện tử, nền tảng số phối hợp triển khai thông tin một cách phong phú, sáng tạo và phù hợp từng đối tượng.

Việc truyền thông không chỉ dừng ở thông tin về đại hội mà cần dẫn nguồn, lồng ghép những thành tựu, kết quả về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, văn hóa, giáo dục… để người dân tiếp nhận thông tin một cách sống động, đa chiều.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Phó trưởng phòng Truyền thông xã hội và Nội dung số (Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM) phát biểu tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Bà Trân nhấn mạnh báo chí có thế mạnh riêng, doanh nghiệp vận hành nền tảng số có thế mạnh riêng, khi kết hợp sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Về góc độ an ninh mạng, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TP.HCM) nhận định, trong bối cảnh phát triển công nghệ số và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, trách nhiệm của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, cũng như từng cá nhân tham gia truyền thông là phải bảo đảm tính chính xác, đúng định hướng chính trị và tuân thủ pháp luật. Các kênh thông tin chính thống cần được phát huy tối đa, đồng thời nội dung truyền tải phải được sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Thượng tá Dũng cũng chia sẻ, TP.HCM đã tạo dựng môi trường thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát huy vai trò từ báo chí, cơ quan truyền thông đến các nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp. Mỗi đơn vị cần phát huy trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa thông tin, xây dựng hình ảnh TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết, Sở khuyến khích doanh nghiệp mạng triển khai các hình thức tuyên truyền sinh động, thiết thực, như tổ chức hoạt động tương tác, khuyến khích người dân chia sẻ cảm nhận, hình ảnh gắn hashtag chiến dịch để tạo thành dòng chảy truyền thông rộng khắp.

Đặc biệt, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM sẽ đóng vai trò kết nối, tập hợp tin bài từ các cơ quan báo chí để gửi cho các doanh nghiệp, giúp các đơn vị chủ động lựa chọn nội dung phù hợp với màu sắc riêng của mình khi triển khai tuyên truyền.