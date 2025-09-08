VTV nỗ lực trở thành cơ quan truyền thông quốc gia hàng đầu khu vực

Sáng 7.9, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7.9.1970 - 7.9.2025), ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh suốt 55 năm qua, từ điều kiện kỹ thuật thô sơ, VTV đã phát triển thành đài quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực, nòng cốt, đa phương tiện tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao dân trí; nói lên tiếng nói của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc, các chương trình, tác phẩm của VTV đã phản ánh khách quan, nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cổ vũ đổi mới, lan tỏa nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách. Từ đó, Tổng Bí thư dành tặng VTV 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn". "Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở VN mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư chỉ rõ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển như vũ bão; tình hình địa chính trị, địa kinh tế biến chuyển không ngừng; cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia gay gắt, nguy cơ xung đột vũ trang, bùng phát điểm nóng có thể diễn ra ở bất cứ thời điểm nào, tin tức thời sự chuyển động cuồn cuộn... càng làm cho thông tin trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần của nhân loại, là nguồn sức mạnh chiến lược, là tài nguyên đặc biệt, là sức mạnh mềm để nâng cao vị thế quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quà lưu niệm cho VTV Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, trong giai đoạn phát triển mới, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, sự nghiệp báo chí - truyền thông nói chung và VTV nói riêng đứng trước thời cơ lớn lẫn thách thức gay gắt. Vì vậy, VTV với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện mũi nhọn của quốc gia, phải ngày càng khẳng định bản lĩnh, là trụ cột kiến tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, đòi hỏi phải có quyết tâm và nỗ lực rất lớn.

Tổng Bí thư đề nghị VTV tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng đi đầu trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần hình thành hệ giá trị yêu nước, nhân ái, trung thực, đoàn kết, sáng tạo - làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh VTV đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; hướng tới trở thành Tổ hợp truyền thông công nghệ số quốc gia hiện đại, vận hành theo mô hình tích hợp, số hóa toàn diện, dẫn đầu trong sản xuất và phân phối nội dung chất lượng cao, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ công chúng trong và ngoài nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia, nâng tầm vị thế VN trên bản đồ truyền thông quốc tế. Đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực xã hội để phát triển bền vững; phấn đấu trở thành một trong những đài truyền hình hàng đầu trong khu vực, có uy tín trên trường quốc tế. Đài tập trung xây dựng kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today trở thành một kênh truyền hình đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp, hấp dẫn, có bản sắc riêng, mang đậm dấu ấn văn hóa VN.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho VTV vì có thành tích xuất sắc trong đổi mới nội dung tuyên truyền, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất các chương trình truyền hình, các hoạt động thiện nguyện, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.