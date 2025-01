Phấn đấu đưa VTV trở thành đài truyền hình uy tín trên thế giới

Nghiên cứu hoàn thiện đề án tinh gọn công an địa phương

Ngày 11.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về "tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW T.Ư khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" chủ trì Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo của Chính phủ thống nhất trình cấp có thẩm quyền phương án dự kiến giảm 8 bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Theo đó, dự kiến có 22 bộ, cơ quan, gồm 17 bộ, cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ, cơ quan) và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan). Cùng với đó, các bộ, cơ quan giảm nhiều đơn vị cấp tổng cục, vụ, cục, phòng, đơn vị sự nghiệp.

Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND; cần tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về sắp xếp các đơn vị, cơ quan theo kết luận, chủ trương, định hướng của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo T.Ư, Ban Chỉ đạo của Chính phủ; Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

* Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân nhằm nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành để tiếp tục đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo, hai phó ban là Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên.

TTXVN – Mai Hà