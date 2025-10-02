Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Sun Group đầu tư hơn 38.000 tỉ cho 3 dự án đô thị ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
02/10/2025 11:12 GMT+7

3 dự án đô thị hỗn hợp tại Quảng Trị do Sun Group đầu tư kỳ vọng mở ra chu kỳ phát triển mới cho địa phương.

Ngày 2.10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động 3 dự án lớn: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ, với tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỉ đồng. Đây là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Sun Group đầu tư hơn 38.000 tỉ cho 3 dự án đô thị ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Vị trí 3 dự án Sun Group xây dựng tại Quảng Trị

ẢNH: SUN GROUP

3 dự án có tổng diện tích gần 780 ha, quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay cho lĩnh vực đô thị tại Quảng Trị. Với vị trí đắc địa, đa kết nối hạ tầng, kết hợp cảnh quan tự nhiên đặc sắc và hệ thống tiện ích đa dạng, các dự án được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới để Quảng Trị bứt phá, nâng tầm thương hiệu du lịch và an cư. 

Theo đó, khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ có diện tích 276 ha, vốn đầu tư hơn 12.500 tỉ đồng, nằm trên địa phận xã Nam Trạch và P.Đồng Thuận. Với lợi thế bờ biển Nhật Lệ và đồi cát Quang Phú hoang sơ kỳ thú, Sun Group định hướng phát triển nơi đây thành điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí độc đáo, khai thác mô hình “tiểu sa mạc” gợi nhớ Dubai. 

Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới rộng 212 ha, vốn đầu tư gần 11.900 tỉ đồng, nằm cạnh hồ Bàu Tró, hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Quảng Trị. Hơn 60 ha trong tổng diện tích dành cho cây xanh, công viên, cảnh quan mặt nước. Dự án được định hướng trở thành hình mẫu đô thị sinh thái bền vững với hệ thống không gian sống hài hòa, gắn kết thiên nhiên.

Sun Group đầu tư hơn 38.000 tỉ cho 3 dự án đô thị ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Phối cảnh khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ

ẢNH: SUN GROUP

Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ có quy mô 291 ha, vốn đầu tư 13.900 tỉ đồng, nằm bên bờ Tây sông Lệ Kỳ. Với địa thế phù sa trù phú và yếu tố phong thủy thuận lợi, dự án sẽ được kiến tạo thành quần thể đô thị hiện đại, dịch vụ thương mại cao cấp, công viên chủ đề, tổ hợp văn hóa - giải trí, lấy cảm hứng từ các đô thị sông thịnh vượng trên thế giới như Seoul, Thượng Hải, Bangkok.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group cho biết, 3 dự án tại Quảng Trị là bước đi tiếp theo trong hành trình “Làm đẹp những vùng đất” mà tập đoàn theo đuổi gần hai thập kỷ qua. “Sau những đổi thay tại Đà Nẵng, Phú Quốc, Sa Pa, Quảng Ninh hay Thanh Hóa, Sun Group dành tâm huyết cho Quảng Trị, với mục tiêu đưa nơi đây thành điểm đến du lịch, an cư đẳng cấp quốc tế, góp phần phát triển kinh tế bền vững”, ông Trường nhấn mạnh.

Sun Group đầu tư hơn 38.000 tỉ cho 3 dự án đô thị ở Quảng Trị- Ảnh 3.

Nghi thức bấm nút khởi động 3 dự án

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho biết, việc khởi động 3 dự án quy mô hơn 38.000 tỉ đồng của Sun Group là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội mới để Quảng Trị phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ, hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ.

Tỉnh cũng cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án sớm triển khai thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng.



Tin liên quan

Sun Group khởi công khu đô thị biển 35.000 tỉ đồng ở Vũng Tàu

Sun Group khởi công khu đô thị biển 35.000 tỉ đồng ở Vũng Tàu

Sun Group khởi công dự án Khu đô thị đường 3 Tháng 2 ở ven biển Vũng Tàu, một trong những đô thị phức hợp trọng điểm, có quy mô và tầm vóc lớn nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ trước đến nay.

Mô hình TOD thúc đẩy làn sóng bất động sản phía đông TP.HCM

Hạ tầng đông bắc TP.HCM: ‘Cú hích’ cho thị trường bất động sản

Khám phá thêm chủ đề

Sungroup Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận