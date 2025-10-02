Sun Group đầu tư hơn 38.000 tỉ cho 3 dự án đô thị ở Quảng Trị

Ngày 2.10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động 3 dự án lớn: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ, với tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỉ đồng. Đây là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vị trí 3 dự án Sun Group xây dựng tại Quảng Trị ẢNH: SUN GROUP

3 dự án có tổng diện tích gần 780 ha, quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay cho lĩnh vực đô thị tại Quảng Trị. Với vị trí đắc địa, đa kết nối hạ tầng, kết hợp cảnh quan tự nhiên đặc sắc và hệ thống tiện ích đa dạng, các dự án được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới để Quảng Trị bứt phá, nâng tầm thương hiệu du lịch và an cư.

Theo đó, khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ có diện tích 276 ha, vốn đầu tư hơn 12.500 tỉ đồng, nằm trên địa phận xã Nam Trạch và P.Đồng Thuận. Với lợi thế bờ biển Nhật Lệ và đồi cát Quang Phú hoang sơ kỳ thú, Sun Group định hướng phát triển nơi đây thành điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí độc đáo, khai thác mô hình “tiểu sa mạc” gợi nhớ Dubai.

Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới rộng 212 ha, vốn đầu tư gần 11.900 tỉ đồng, nằm cạnh hồ Bàu Tró, hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Quảng Trị. Hơn 60 ha trong tổng diện tích dành cho cây xanh, công viên, cảnh quan mặt nước. Dự án được định hướng trở thành hình mẫu đô thị sinh thái bền vững với hệ thống không gian sống hài hòa, gắn kết thiên nhiên.



Phối cảnh khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ ẢNH: SUN GROUP

Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ có quy mô 291 ha, vốn đầu tư 13.900 tỉ đồng, nằm bên bờ Tây sông Lệ Kỳ. Với địa thế phù sa trù phú và yếu tố phong thủy thuận lợi, dự án sẽ được kiến tạo thành quần thể đô thị hiện đại, dịch vụ thương mại cao cấp, công viên chủ đề, tổ hợp văn hóa - giải trí, lấy cảm hứng từ các đô thị sông thịnh vượng trên thế giới như Seoul, Thượng Hải, Bangkok.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group cho biết, 3 dự án tại Quảng Trị là bước đi tiếp theo trong hành trình “Làm đẹp những vùng đất” mà tập đoàn theo đuổi gần hai thập kỷ qua. “Sau những đổi thay tại Đà Nẵng, Phú Quốc, Sa Pa, Quảng Ninh hay Thanh Hóa, Sun Group dành tâm huyết cho Quảng Trị, với mục tiêu đưa nơi đây thành điểm đến du lịch, an cư đẳng cấp quốc tế, góp phần phát triển kinh tế bền vững”, ông Trường nhấn mạnh.

Nghi thức bấm nút khởi động 3 dự án ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho biết, việc khởi động 3 dự án quy mô hơn 38.000 tỉ đồng của Sun Group là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội mới để Quảng Trị phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ, hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ.

Tỉnh cũng cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án sớm triển khai thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng.







