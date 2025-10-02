Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Cà Mau phê duyệt dự án khu đô thị mới gần 3.000 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
02/10/2025 10:46 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới khóm Bào Sơn, P.Lý Văn Lâm, dự kiến triển khai trong 60 tháng.

Ngày 2.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới khóm Bào Sơn, thuộc P.Lý Văn Lâm, với diện tích hơn 30,8 ha. Dự kiến, dự án triển khai trong 60 tháng.

Theo quyết định, Khu đô thị mới khóm Bào Sơn được định hướng phát triển đồng bộ, hiện đại, đa dạng loại hình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 6.000 - 9.000 cư dân. Đây là một trong những dự án đô thị lớn, được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển mới cho Cà Mau trong những năm tới.

- Ảnh 1.

UBND tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị mới khóm Bào Sơn, với tổng vốn gần 3.000 đồng

ẢNH MINH HỌA

Dự án được chia thành 3 giai đoạn. Phân kỳ 1 tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và nhà ở thương mại trên diện tích khoảng 16 ha. Phân kỳ 2 tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, bổ sung công trình thể dục thể thao và nhà ở thương mại trên diện tích 15 ha, dự kiến đưa vào sử dụng trong vòng 12 tháng sau khi hoàn thành phân kỳ 1. Phân kỳ 3 dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội, trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại, chợ cùng các hạng mục hạ tầng xã hội còn lại, dự kiến hoàn thành trong vòng 24 tháng tiếp theo.

Tổng vốn đầu tư của dự án gần 3.000 tỉ đồng, trong đó hơn 378 tỉ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn qua đấu thầu công khai, với yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% tổng mức đầu tư. Nhà đầu tư trúng thầu phải tuân thủ nghiêm các quy định về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản và nghĩa vụ tài chính liên quan.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu thầu, đảm bảo dự án được triển khai đúng quy định pháp luật và tiến độ đã đề ra.


Xem thêm bình luận