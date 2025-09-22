Thủ tướng ấn định thời gian hoàn thành Khu đô thị đại học 3,5 tỉ USD

Sở Tài chính TP.HCM vừa có báo cáo liên quan đến sự chậm trễ của dự án Khu đô thị đại học quốc tế Berjaya tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM của Công ty cổ phần Đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam.

Theo đó, dự án Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 80 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị đại học quốc tế Berjaya, trong đó quy định tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án và đưa công trình vào hoạt động trong vòng 120 tháng (10 năm), bao gồm cả thời gian thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và các thủ tục đầu tư dự án. Hiện nay, nhà đầu tư đang thực hiện theo quyết định điều chỉnh trên.

Phối cảnh Khu đô thị đại học quốc tế Berjaya

Dự án Khu đô thị đại học quốc tế Berjaya được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 1.7.2008, với diện tích 880ha, tổng vốn đầu tư tại thời điểm đó là 3,5 tỉ USD.

Mục tiêu của dự án là phát triển một khu đô thị - đại học quốc tế trong Khu đô thị Tây Bắc TPHCM, bao gồm khu giáo dục (các trường học từ cấp tiểu học đến đại học), khu dân cư, khu thương mại - dịch vụ, khu giải trí, y tế, thể thao, công viên công nghệ thông tin...

Thế nhưng, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2008, dự án gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án mới đền bù được một phần nhỏ.

Đầu năm nay, dự án có chuyển biến mới khi UBND TP.HCM có công văn giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư, đảm bảo thực hiện theo đúng mục tiêu, tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.