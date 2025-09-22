TP.HCM không bán trụ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Theo Sở Tài chính TP.HCM, trước ngày 1.7.2025, UBND cấp huyện có xây dựng phương án bố trí trụ sở làm việc cho UBND cấp xã.

Tuy nhiên, định hướng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sẽ kéo dài lộ trình sử dụng cán bộ không chuyên trách tại cấp xã (theo hình thức hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức) và số lượng công chức cấp huyện chuyển về cấp xã sẽ lớn hơn so với khả năng bố trí diện tích làm việc của các trụ sở UBND cấp xã trước đây.

Sau ngày 1.7.2025, các cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động. Căn cứ số lượng nhân sự hiện hữu, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc được Chính phủ quy định tại Nghị định số 155/2025 (có hiệu lực từ 1.7.2025) nên có phương án bố trí sử dụng thêm từ các trụ sở dôi dư do các trụ sở hiện hữu không đáp ứng được nhu cầu.

TP.HCM không có chủ trương bán trụ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Đối với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố hiện nay vẫn đang tiếp tục sử dụng các trụ sở hiện hữu để hoạt động.

Do đó, các cơ quan, đơn vị đang rà soát lại các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý hiện không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả để tiếp tục thực hiện sắp xếp, bố trí trụ sở theo nguyên tắc điều hòa nội bộ hoặc chuyển đổi công năng của tài sản từ cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục thành trụ sở và ngược lại.

Tận dụng tối đa cơ sở vật chất, trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp sẵn có trên địa bàn đảm bảo điều kiện hoạt động của cơ quan, không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Về việc xử lý nhà, đất bố trí thừa so với tiêu chuẩn, định mức và nhà, đất dôi dư, thành phố xây dựng kế hoạch xử lý theo 2 phương án:

Phương án 1: Đối với các cơ sở nhà, đất bố trí vượt tiêu chuẩn, định mức: Căn cứ Nghị định số 155/2025 quy định tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, UBND TP.HCM đã giao các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp quy định tại Nghị định số 155/2025 để quản lý, sử dụng và xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định.

Đối với phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có), có thể bố trí sử dụng chung với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý, sử dụng nếu phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Trường hợp không có cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp để bố trí thì cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp quản lý, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án 2: Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, chưa có phương án xử lý: Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng kế hoạch xử lý tài sản tránh thất thoát, lãng phí tài sản (không đề xuất bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đúng quy định tại khoản 3 điều 40 luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

Phương án xử lý tài sản nhà, đất dôi dư thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Điều hòa/điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Bố trí, chuyển đổi công năng để sử dụng cho giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng. Thu hồi giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất để tiếp nhận quản lý, khai thác tương ứng theo từng quy định pháp luật.