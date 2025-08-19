T&T Group khởi công công trình nhà ở xã hội tại Cà Mau

Ngày 19.8, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Tập đoàn T&T Group chính thức khởi công công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Đây là một trong 22 công trình nhà ở xã hội (NOXH) tiêu biểu được đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước trong chuỗi hoạt động đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

Sự kiện không chỉ là bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển NOXH giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Cà Mau, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ trong Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của T&T Group và khu vực kinh tế tư nhân cùng các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Hơn 1.200 căn nhà ở xã hội, phục vụ gần 5.000 cư dân

Công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau thuộc Khu đô thị T&T Cà Mau (nằm tại địa bàn Khóm 5, Phường 1, TP. Cà Mau trước đây, nay là phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) do Công ty TNHH T&T Land Cà Mau – thành viên Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư. Trên khu đất rộng 2,05 ha, khu nhà ở xã hội bao gồm 5 khối công trình cao 10 tầng với 1.241 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 5.000 cư dân; trong đó giai đoạn 1 sẽ triển khai tòa nhà 10 tầng với quy mô 210 căn hộ.

Phối cảnh công trình nhà ở xã hội đặt trong tổng thể Khu đô thị T&T Cà Mau

Lấy cảm hứng từ hình ảnh con thuyền và mũi đất Cà Mau – biểu tượng của vùng cực Nam Tổ quốc, công trình với những đường nét kiến trúc dứt khoát, mạnh mẽ, vừa phản chiếu bản sắc riêng của Cà Mau, vừa khắc họa khát vọng vươn khơi chinh phục.

Đặt trong tổng thể Khu đô thị T&T Cà Mau rộng gần 23 ha, khu nhà ở xã hội được thiết kế hài hòa với hạ tầng kỹ thuật - xã hội được đầu tư đồng bộ, đa dạng tiện ích và giao thông kết nối thuận lợi. Khi hoàn thành, công trình không chỉ giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và người yếu thế, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội và định hình diện mạo đô thị hiện đại tại khu vực trung tâm Cà Mau.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau với quy mô xây dựng 1.241 căn nhà ở xã hội được tỉnh xác định là một trong những công trình trọng điểm trong Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 4.800 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Dự án hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, tạo động lực cho tỉnh Cà Mau tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với mục tiêu phát triển toàn diện, công bằng và nhân văn.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, bên cạnh các dự án bất động sản thương mại quy mô lớn, T&T Group luôn kiên trì với sứ mệnh đồng hành cùng địa phương trong các chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cộng đồng. Nhà ở xã hội không chỉ là chỗ ở, mà còn là nền tảng để mỗi người dân an cư lạc nghiệp, cống hiến cho quê hương; đồng thời là hạ tầng xã hội quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đóng góp vào tăng trưởng GDP của địa phương và cả nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group phát biểu tại lễ khởi công

"Công trình khởi công hôm nay là minh chứng rõ nét cho tinh thần của T&T Group trong việc đồng hành cùng chính quyền chăm lo đời sống người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu về nhà ở xã hội của Chính phủ và của tỉnh. Sự kiện không chỉ đánh dấu khởi đầu một dự án, mà còn mở ra chặng đường mới cho Cà Mau trên hành trình trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống", ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại lễ khởi công, UBND tỉnh Cà Mau đã trao Bằng khen cho Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH T&T Land Cà Mau vì những đóng góp tích cực trong việc triển khai chương trình nhà ở xã hội, khẳng định sự đồng hành bền chặt giữa chính quyền và doanh nghiệp trong mục tiêu phát triển lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có đóng góp tích cực trong việc triển khai chương trình nhà ở xã hội tại địa phương

Bước đi chiến lược của T&T Group trong phát triển nhà ở xã hội

Mới đây, tại Hội nghị sơ kết thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng, phát triển nhà ở xã hội thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, khó mấy cũng phải làm; đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, là mệnh lệnh từ trái tim, truyền thống lịch sử, văn hóa, tính nhân văn cao cả, tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong phát triển kinh tế – xã hội.

Phối cảnh công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau do Công ty TNHH T&T Land Cà Mau làm chủ đầu tư

Tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27.2.2025, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu số căn hộ các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025-2030 là 995.445 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó năm 2025 là 100.275 căn hộ. Trong 7 tháng đầu năm 2025 cả nước đã hoàn thành 36.962/100.275 căn, đạt 37%. Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn, nâng tổng số căn hoàn thành xây dựng cả năm là 73.671, đạt 73%; đang đầu tư xây dựng 127.261 căn và sẽ hoàn thành trong những năm tiếp theo.

Trong số 31 địa phương được giao chỉ tiêu, có 9 địa phương có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó có Cà Mau.

Việc khởi công công trình nhà ở xã hội tại Cà Mau là bước tiếp nối trong chuỗi dự án NOXH mà T&T Group đang triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn ở phân khúc vốn đòi hỏi nhiều tâm huyết và nguồn lực.

Trong bối cảnh Đề án 1 triệu căn NOXH giai đoạn 2021–2030 đang được đẩy mạnh, sự tham gia của những doanh nghiệp tư nhân lớn như T&T Group có ý nghĩa quan trọng: bổ sung thêm nguồn cung, chia sẻ gánh nặng với Chính phủ và tạo động lực để thị trường NOXH phát triển đa dạng, bền vững hơn.

Đáng chú ý, Cà Mau được giao chỉ tiêu xây dựng 4.800 căn NOXH đến năm 2030. Với quy mô hơn 1.200 căn hộ, công trình do T&T Group đầu tư sẽ đóng góp đáng kể, giúp địa phương tiến gần hơn đến mục tiêu này. Không chỉ giải quyết nhu cầu an cư và nâng cao chất lượng cuộc sống cho gần 5.000 cư dân, dự án còn góp phần hình thành diện mạo đô thị bền vững và cụ thể hóa Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Khu đô thị T&T Cà Mau có quy mô gần 23ha, tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng

Trước đó, vào cuối năm 2023, T&T Group đã khởi công Khu đô thị T&T Cà Mau với quy mô gần 23 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng. Lấy cảm hứng thiết kế từ những khu vực nổi tiếng Châu Âu như Colmar (Pháp) hay Palmanova (Italia), dự án được định hướng là một khu đô thị hiện đại, đồng bộ; vừa hội tụ những tinh hoa của thế giới, vừa mang đậm văn hóa sông nước gắn liền với hình ảnh đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, trở thành điểm đến lý tưởng - "Dấu ấn miền cực Nam" theo đúng tinh thần "Tinh hoa thế giới, bản sắc Việt Nam" mà T&T Group đang theo đuổi trong các dự án bất động sản của mình.