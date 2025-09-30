Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Lâm Đồng mong muốn có những nhà đầu tư lớn vào các dự án trọng điểm

Lâm Viên
Lâm Viên
30/09/2025 21:48 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng mong muốn có những nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh.

Chiều 30.9, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết với mong muốn có những nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án trọng điểm giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng năm 2025 trong 2 ngày 11 - 12.10, tại P.Xuân Hương- Đà Lạt. Dịp này tỉnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, chiến lược phát triển và các dự án trọng điểm.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 132 dự án trọng điểm về các lĩnh vực công nghiệp, chế biến khoáng sản, kinh tế xanh và logistics, du lịch - dịch vụ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị, xử lý môi trường, giáo dục, y tế… tỉnh kêu gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm, hình thành các chuỗi liên kết, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội.

Hội nghị sắp tới dự kiến có khoảng 750 đại biểu, bao gồm: lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành T.Ư; đại sứ quán, lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế như Jica, Jetro, Kotra, Amcham… các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước như Vingroup, Sungroup, TH Group, Viettel, VNPT…

Lâm Đồng mong muốn có những nhà đầu tư lớn vào các dự án trọng điểm- Ảnh 1.

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo về hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Phúc cho biết thêm, tỉnh Lâm Đồng khẳng định cam kết trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và bền vững, vì Lâm Đồng muốn bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế sau khi sáp nhập Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Tin liên quan

Lâm Đồng được trao toàn quyền đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Lâm Đồng được trao toàn quyền đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao UBND và HĐND tỉnh Lâm Đồng thẩm quyền chấm dứt hợp đồng BOT và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết, mở ra cơ hội đẩy nhanh tiến độ dự án.

Khám phá thêm chủ đề

Dự án trọng điểm tỉnh Lâm Đồng năng lượng nhà đầu tư tiềm năng Vingroup
