Cà Mau phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 1.10, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Cà Mau và Công an tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", khẳng định vai trò then chốt của sức mạnh cộng đồng trong xây dựng xã hội an toàn, văn minh.

Ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ẢNH: G.B

Lễ ký kết diễn ra trong không khí hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, lực lượng công an, đại diện Mặt trận và nhiều tổ chức thành viên. Đây không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội thường niên, mà còn cho thấy sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa hệ thống chính trị với nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Qua 2 năm triển khai, chương trình phối hợp đã tạo dấu ấn rõ nét khi nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được hình thành và nhân rộng. Riêng Cà Mau có 3 mô hình được Bộ Công an công nhận, thông báo điển hình toàn quốc, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ra khắp địa bàn. Các mô hình này không chỉ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mà còn trở thành lực lượng quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội.

Điểm đáng chú ý là phong trào đã được lồng ghép, gắn kết với nhiều cuộc vận động lớn, như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", "Dân vận khéo". Nhờ vậy, thay vì hoạt động rời rạc, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành một mảnh ghép trong bức tranh chung về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa, an toàn ở cơ sở.

Sau lễ ký kết, các lực lượng tổ chức diễu hành, phát loa tuyên truyền trên các tuyến đường kêu gọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chung tay giữ gìn trật tự, phòng ngừa cháy nổ ẢNH: G.B

Trong bối cảnh an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia ngày càng phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại nhấn mạnh yêu cầu Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các chương trình hành động của Đảng và Nhà nước. Đồng thời kêu gọi sự vào cuộc mạnh mẽ của đồng bào tôn giáo, dân tộc, đoàn kết và sống "tốt đời, đẹp đạo" để phong trào có chiều sâu, bền vững.

Ngay sau lễ ký kết, các lực lượng đã tổ chức diễu hành, phát loa tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm P.Tân Thành, kêu gọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chung tay giữ gìn trật tự, phòng ngừa cháy nổ.