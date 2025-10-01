Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Gia Bách
Gia Bách
01/10/2025 17:03 GMT+7

Ủy ban MTTQ VN tỉnh Cà Mau và Công an tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp 'Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'.

Ngày 1.10, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Cà Mau và Công an tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", khẳng định vai trò then chốt của sức mạnh cộng đồng trong xây dựng xã hội an toàn, văn minh.

Cà Mau phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh trật tự Tổ quốc - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

ẢNH: G.B

Lễ ký kết diễn ra trong không khí hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, lực lượng công an, đại diện Mặt trận và nhiều tổ chức thành viên. Đây không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội thường niên, mà còn cho thấy sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa hệ thống chính trị với nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Qua 2 năm triển khai, chương trình phối hợp đã tạo dấu ấn rõ nét khi nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được hình thành và nhân rộng. Riêng Cà Mau có 3 mô hình được Bộ Công an công nhận, thông báo điển hình toàn quốc, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ra khắp địa bàn. Các mô hình này không chỉ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mà còn trở thành lực lượng quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội.

Điểm đáng chú ý là phong trào đã được lồng ghép, gắn kết với nhiều cuộc vận động lớn, như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", "Dân vận khéo". Nhờ vậy, thay vì hoạt động rời rạc, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành một mảnh ghép trong bức tranh chung về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa, an toàn ở cơ sở.

Cà Mau phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh trật tự Tổ quốc - Ảnh 2.

Sau lễ ký kết, các lực lượng tổ chức diễu hành, phát loa tuyên truyền trên các tuyến đường kêu gọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chung tay giữ gìn trật tự, phòng ngừa cháy nổ

ẢNH: G.B

Trong bối cảnh an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia ngày càng phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại nhấn mạnh yêu cầu Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các chương trình hành động của Đảng và Nhà nước. Đồng thời kêu gọi sự vào cuộc mạnh mẽ của đồng bào tôn giáo, dân tộc, đoàn kết và sống "tốt đời, đẹp đạo" để phong trào có chiều sâu, bền vững.

Ngay sau lễ ký kết, các lực lượng đã tổ chức diễu hành, phát loa tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm P.Tân Thành, kêu gọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chung tay giữ gìn trật tự, phòng ngừa cháy nổ.

Tin liên quan

Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân

Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân

Sáng 23.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau Ký kết Bộ Công an Cháy nổ an ninh trật tự sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận