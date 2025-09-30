Cà Mau đề xuất giữ nguyên hai công ty xổ số, chờ ý kiến Bộ Tài chính

Ngày 30.9, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa trình Bộ Nội vụ phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đáng chú ý là đề xuất giữ nguyên trạng hai công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Cà Mau. Tỉnh Cà Mau cho rằng phương án này phù hợp hơn với tình hình thực tế, đồng thời thể hiện sự thận trọng khi chờ ý kiến chính thức từ Bộ Tài chính trước khi triển khai bước tiếp theo.

Cà Mau đề xuất giữ nguyên hai công ty xổ số ẢNH: G.B

Cụ thể, tỉnh Cà Mau đề xuất giữ nguyên Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau. Tương tự, 2 công ty lâm nghiệp là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiển và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ, Cà Mau cũng đề xuất giữ nguyên. Lý do được đưa ra là nếu hợp nhất sẽ gặp nhiều khó khăn do đặc thù địa lý và điều kiện quản lý khác biệt, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm trong thời gian tới.

Trong báo cáo, tỉnh Cà Mau cũng làm rõ phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. 4 đơn vị giữ nguyên gồm Trường Đại học Bạc Liêu, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Ba ban quản lý dự án cấp tỉnh sẽ hợp nhất theo hướng tự chủ chi thường xuyên.

Ở lĩnh vực giáo dục, tỉnh giữ nguyên 53 trường THPT, THCS-THPT, trường dân tộc nội trú. Hai trung tâm giáo dục thường xuyên tiếp tục hoạt động nhưng đổi tên để phù hợp phạm vi liên xã, phường. Riêng hệ thống bệnh viện và trung tâm y tế cũng được đề nghị giữ nguyên hiện trạng.

Với khối doanh nghiệp công ích, 3 công ty gồm Công ty CP cấp nước Bạc Liêu, Công ty CP cấp nước Cà Mau và Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau vẫn tiếp tục hoạt động; trong đó Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau sẽ chuyển nhượng một phần vốn nhà nước.

So với tờ trình trước đó của Sở Nội vụ, việc tỉnh Cà Mau đề xuất giữ nguyên hai công ty xổ số thay vì hợp nhất, được xem là giải pháp tránh phát sinh khó khăn, đảm bảo sự ổn định cho đến khi có chỉ đạo thống nhất từ Trung ương.



