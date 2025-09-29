Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cà Mau: Sắp xếp hàng loạt đơn vị, 6 trường cao đẳng, 2 công ty xổ số

Gia Bách
Gia Bách
29/09/2025 20:19 GMT+7

Sở Nội vụ Cà Mau vừa trình UBND tỉnh phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, 2 công ty xổ số, 6 trường cao đẳng, các ban quản lý dự án...

Ngày 29.9, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Cà Mau dự thảo về phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh sẽ giữ nguyên gồm: Trường đại học Bạc Liêu, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu vẫn hoạt động ổn định trong khi chờ cổ phần hóa, nếu không hiệu quả sẽ giải thể.

Cà Mau dự kiến hợp nhất loạt trường cao đẳng, công ty xổ số và lâm nghiệp - Ảnh 1.

4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh sẽ giữ nguyên trong đó có Vườn Quốc gia U Minh Hạ

ẢNH: G.B

Ở khối ngành giáo dục, toàn bộ trường phổ thông, mầm non, trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh được giữ nguyên. Hai trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và Bạc Liêu tiếp tục hoạt động, nhưng đổi tên để phục vụ phạm vi liên xã, phường. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế tuyến tỉnh và khu vực cũng không thay đổi. Các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở Nội vụ, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp - Môi trường, Công thương, Khoa học - Công nghệ và Tư pháp vẫn giữ nguyên để đảm bảo cung ứng dịch vụ công.

Ở cấp xã, mỗi xã phường đã thành lập trung tâm văn hóa - thể thao - truyền thông (đã thành lập 64/64 trung tâm) và ban quản lý dự án (đã thành lập 24 đơn vị), cùng 679 trường học các cấp, tất cả đều giữ nguyên. Ba công ty nhà nước hiện hữu gồm Công ty CP cấp nước Bạc Liêu, Công ty CP cấp nước Cà Mau và Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau tiếp tục hoạt động.

Trong khi đó, phương án sáp nhập tập trung vào khối giáo dục nghề nghiệp, quản lý dự án và doanh nghiệp. Các trường cao đẳng sẽ hợp nhất gồm: Trường cao đẳng y tế Cà Mau với Trường cao đẳng y tế Bạc Liêu (thành Trường cao đẳng y tế Cà Mau, có lộ trình tự chủ chi thường xuyên); Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau với Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu (thành Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau); Trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau với Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Bạc Liêu (thành Trường cao đẳng Cà Mau). Trung tâm Phát triển quỹ đất hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu (cũ) cũng sáp nhập, thành Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau.

Ba ban quản lý dự án cấp tỉnh hợp nhất gồm: ban quản lý công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, ban quản lý công trình dân dụng - công nghiệp, và ban quản lý công trình giao thông, đều tổ chức lại theo mô hình tự đảm bảo chi thường xuyên.

Ở lĩnh vực doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu sẽ hợp nhất với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau. Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiển và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ cũng sẽ sáp nhập, chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Giữ nguyên hiện trạng, điều chỉnh tên gọi một số đơn vị sự nghiệp sau hợp nhất

Giữ nguyên hiện trạng, điều chỉnh tên gọi một số đơn vị sự nghiệp sau hợp nhất

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định giữ nguyên tổ chức, nhân sự và tài sản của 19 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau sau hợp nhất.

