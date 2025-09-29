Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mua giúp người bán vé số khuyết tật, khách Cà Mau trúng độc đắc 12 tỉ

Cao An Biên - Hà Vy
29/09/2025 05:30 GMT+7

Một người đàn ông ở Cà Mau mua giúp người bán vé số khuyết tật, bất ngờ trúng độc đắc 6 tờ xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9 trị giá 12 tỉ đồng.

Phía đại lý vé số cấp 1 Trường Thịnh cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 6 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 199764 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 6 tờ vé số trúng độc đắc là người đàn ông ở cách đại lý không xa. Người này thấy người bán dạo khuyết tật nên mua giúp, không ngờ trúng độc đắc sau khi dò kết quả. Ông ấy nhận một nửa tiền trúng số bằng tiền mặt, nửa còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Khách trúng độc đắc mừng rỡ vì bỗng có số tiền lớn, đại lý gửi lời chúc mừng. Ông ấy chia sẻ dự định sử dụng tiền trúng số tuy nhiên đại lý đã hứa không tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng", phía đại lý vé số Trường Thịnh chia sẻ.

Khách trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản - Ảnh 1.

6 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số may mắn sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người để lại bình luận "xin vía" đồng thời hy vọng bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 627019, trúng xổ số Vĩnh Long ngày 26 tháng 9. Ngay khi biết mình trúng độc đắc, vị khách liền tới đại lý đổi thưởng.

Xem thêm bình luận