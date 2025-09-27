Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khách TP.HCM trúng 8 tỉ xổ số miền Nam: Cho con 4 tỉ, còn lại trả nợ làm ăn

Cao An Biên - Hà Vy
27/09/2025 05:00 GMT+7

Người đàn ông ở TP.HCM trúng độc đắc 8 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 quyết định cho con 4 tỉ, phần còn lại trả nợ và làm vốn làm ăn.

Phía đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 4 tờ có dãy số 093189 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Khách trúng là người đàn ông, sau khi có kết quả xổ số đã đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Người này đang ngồi uống cà phê có người bán dạo đến mời, mua ủng hộ không ngờ trúng độc đắc. Ông ấy cho con 4 tỉ, còn hơn 3 tỉ dùng để trả nợ và làm ăn", phía đại lý vé số Đại Phát cho hay.

Khách TP.HCM trúng 8 tỉ xổ số miền Nam, dùng tiền làm ăn, cho con 4 tỉ - Ảnh 1.

Đại lý đổi thưởng 4 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy bình luận "xin vía" và tiếp tục mua vé số cầu may, hy vọng sớm trúng số. 

Gần đây, chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên, chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long cũng đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 228125 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ nhân của 2 tờ trúng độc đắc này là gia đình nghèo, vợ chồng đi phụ hồ. Sau khi có kết quả xổ số, khách liên hệ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Họ dự định gửi tiền ngân hàng, dành dụm dưỡng già để cuộc sống từ nay về sau không còn vất vả.


