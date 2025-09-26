Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vợ chồng phụ hồ trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, dành tiền dưỡng già

Dương Lan - Hà Vy
26/09/2025 05:00 GMT+7

Một đại lý vé số ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9.

Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên, chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 228125 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ trúng độc đắc này là gia đình nghèo, vợ chồng đi phụ hồ. Sau khi có kết quả xổ số, khách liên hệ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Họ nói sẽ gửi tiền vào ngân hàng, dành dụm dưỡng già để cuộc sống từ nay về sau không còn vất vả. Phía đại lý chúc mừng chủ nhân may mắn, không quên xin vía cho những khách hàng khác", đại lý vé số Mai Trang cho hay.

Vợ chồng phụ hồ trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, dành tiền dưỡng già - Ảnh 1.

Đại lý vé số Mai Trang đổi thưởng cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9

ẢNH: NVCC

Những tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người mong chờ may mắn sẽ mỉm cười, tiếp tục mua vé số cầu may và dò vào cuối giờ chiều.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9, các đại lý của anh bán trúng 154 tờ vé số đài Sóc Trăng, Cần Thơ cho khách.

Theo đó, 140 tờ vé đã trúng xổ số Sóc Trăng ngày 24 tháng 9 giải tám khi có hai số cuối là 82. Anh Duy cho biết những tờ vé này được một khách đến mua. Giải độc đắc của đài này hôm đó thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 093189.

